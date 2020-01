Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Gantaalada ana qarxin ee iran

Maalin kahor ayay ahayd markii Dowladda Iran ay sheegtay in ay bartilmaameedsatay saldhigyo Mareykanka uu ku leeyahay gudaha dalka Ciraaq, weeraradaas oo ay sheegtay in ay ugu aargudeysay dilkii Mareykanka uu u geystay Jeneraal Qasem Suleimani.

Haseyeeshee saacado kadib waxaa hadlay Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump oo sheegay in aanay jirin wax khasaara ah oo Washington kasoo gaaray weerarada ay Iran ku qaaday saldhigyadooda.

Madaxweyne Tump waxaa kale oo uu sheegay in khasaaraha uu aad u koobnaa, sababtuna ay tahay Mareykanka oo si wanaagsan uga sii baaraandigay weerar lagu soo qaado.

Sidoo kale milateriga dalka Ciraaq ayaa sheegay in aanay jirin wax khasaara ah oo ka dhashay 22 gantaal oo ay Iran ku garaacday saldhigyo uu Mareykanka ku leeyahay gudaha dalkaas.

Sawirro lagu qaaday dayax gacmeed oo ay baahisay shirkadda Planet Labs ayaa muujinaya shan goobood oo Iran ay bartilmaameedsatay, kuwaas oo u muqdo dhismayaal ku yaal saldhigga Al Asad.

David Schmerler oo ah khabiir katirsan machadka Middlebury Institute ayaa sheegay in meelaha ay Iran duqeysay ay u muuqdaan meelo aan waxba oolin.

Image caption Sawiro muujinaya halka ay Iran brtilmaameedsatay

Haseyeeshee Mark Milley oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka waxaa uu sheegay in Iran ay damacsaneyd in Mareykanka ay u geysato khasaaro aad u ballaaran.

"Iran waxay damacsaneyd in ay geysato khasaara aad u ballaaran, oo waxay doonayeen in ay burburiyaan baabuurta, diyaaradaha, hubka iyo ciidanka Mareykanka", ayuu yiri Mark Milley.

Inkastoo Iran ay maalmihii lasoo dhaafay hanjabaado kala duwan ay u jeedineysay Mareykanka ayaa haddana waxaa muuqata in aanay wax dhibaata ah u geysanin saldhigyada Mareykanka, sida ay sheegeen xukuumadda Washinton iyo milateriga Ciraaq.

Haddaba Iran ma waxay si bareer ah uga baaqsatay in ay khasaaro geysato Mareykanka?

Way iska caddahay in gantaaladii Iran aanay wax khasaara ah geysanin. Laba kamid ah gantaaladaas ee lagu duqeeyay saldhigga Al Asad ayay ciidanka Ciraaq sheegeen in ay ku dhaceen galbeedka Magaalada oo ah meel aad ug fog halka ay joogaan ciidanka Mareykanka.

Milateriga Ciraaq waxay sheegeen in gantaaladaas aanay wali qarxin, iskabadaa in ay ku dul dhacaan bartilmaameedkooda, taas oo laga dheehan karo inta uu la eg yahay khasaaraha ka dhalan kara.

Saraakiil katirsan Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay aaminsan yihiin in Iran ay si bareer ah u yareysay khasaara ka dhasha weerarka, ayna ka weecatay in ay si toos ah u bartilmaameedsato ciidanka iyo hubka Mareykanka.

Sababta ay Iran u sameysay arrintan ayay ku sheegeen in dooneysay in ay kahor-tagto in xiisadda ay faraha ka baxdo.

Sidoo kale Jake topper oo ah weriye katirsan telefishenka CNN ee dalka Mareykanka oo soo xiganaya saraakiil katirsan Wasaradada Gaashanadhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in Iran ay bartilmaameedsatay goob uusan wax khasaaro ah kasoo gaari karin Mareykanka.

Haddii sida muuqata ay dhab tahay oo Iran aanay dhab ka ahayn in ay khasaaro u geysato Mareykanka, waxaa dadka darsa arrimaha gobolka ay aaminsan yihiin in xukuumadda Tehran ay dooneysay in ay dejiso xiisadda, walow ay aad uga duwan tahay hanjabaadii ay Mareykanka u jeedineysay Iran, kadib dilkii Qasem suleimani.