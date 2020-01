Maalqabeen sagaal milyan oo doolar siinaya dadka ku taxan bartiisa Twiter-ka

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Bilyaneer Yusaku Maezawa

Warbaahinta Bloomberg, NBC News, CNBC iyo ABC ayaa kusoo warramay in bilyaneer u dhashay dalka Japan, laguna magacaabo Yusaku Maezawa, sanadkii horena caan ka noqday dunida kadib markii uu qeybiyay lacag aad u badan uu haatan markale sheegay in uu bixinayo lacag dhan sagaal milyan oo doolar.

Yusaku ayaa sheegay in uu lacagtaas u qeybin doona qaar kamid ah dadka ku taxan bartiisa Twiter-ka oo uu sheegay in uu kasoo dhex xuli doona. Dadka uu soo xuli doona ayuu ku sheegay in ay yihiin kuwii sii faafiyay qoraal uu soo dhigay Twiter-ka.

Lacagtan ayuu sheegay in la siin doona kunka qof ee nasiibka u yeeshay, taas oo qeyb ka ah buu yiri tijaabo uu ku sameynayo bal in lacagta caddaanka ama kaashka ah ay ka farxi doonta dadkaas.

Maezawa waxaa u madax ka yahay shirkad ku shaqeysa dhanka Internka oo ka shaqeysa nashaqadaha ama faashonka dharka, waxaana hantidiisa lagu qiyaasay lacag dhan saddex bilyan oo doolar.

Loolanka loogu jiro helitaanka lacagta ayuu shuruud ku xiray, waxaana shuruudaha lagu xiray kamid ah in qofk ay da'diisu ka sareyso 13 sano, kuna nool yahay gudaha dalka Japan.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption .

Qofkii kamid noqda kunkaas qof ayaa la sheegay in uu heli doonaa lacag dhan sagaal kun oo doolar, waxaana dadka ku guuleysta uu Maezawa sheegay in farriin ahaan loogu diri doonaa barta uu ku leeyhaay Twiter-ka.

Ma ahan markii ugu horeysay oo uu ninkan sidaas sameeyo, oo waxay ahayd sanadkii aynu soo dhaafnay, xilligaas oo uu jebiyay rikoorka qoraalada lasoo dhigo Twiter-ka ee haddana lasii baahiyo, kadib markii uu ballan qaaday in uu bixin doonaa lacag dhan 925 kun oo doolar.

Lacagtaas ayuu maalqabeenkan sheegay in uu siiyay boqol qof oo kamid ah dadka ku taxan Twiterkiisa ee haddan dadka kale la sii wadaagay qoraal uu xilligaas soo dhigay Twiter-ka.

Ballan qaadka uu haatan sameeyay ayaa aad usoo jiidatay dad badan, waxaana uu ku fahfaahiyay muuqaal uu soo dhigay bartiisa Youtube-ka.

Lahaanshaha sawirka SpaceX Image caption .

Wuxuu sheegay in uu aad uga shaleynayo in abaalmarintii uu bixiyay sanadkii hore aanu fahfaahin dheeraad ah ka bixin, wuxuuna sharraxaad ka bixiyay ujeedada uu ka leeyahay arrintan.

"Sababta aan arrintan u sameynayo ayaa waxay tahay in aan sameeyo tijaabo bulsho oo ah in sagaalka milyan ee doolar ay farxad siyaada u keeni karto dadka," ayuu Maezawa ku sheegay muuqaalkii uu soo duubay.

Waxaa kale oo uu sheegay in uu doonayo in dadka uu ka ogado sida lacagtaas ay u saamaeyn doonta noolal maalmeedkooda, tanina ay tahay fursad uu dadka kula hadlo.

Yusaku Maezawa ayaa haatan doonaya qof dumar oo ku wehlisa safar uu donayo in uu ku tago hawada sare.

Ninkan ayaa nqonaya qofkii ugu horeeyay dunida ee dalxiis ku taga hawada sare, waxaan safarkan lagu wadaa in uu bilawda sanadka 2023-ka.