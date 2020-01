Mareykanka oo dalkiisa ka eryay 21 askari oo Sacuudi ah

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Weerarka ayaa ka dhacay Pensacola, Florida

Kow iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka Sacuudiga ayaa laga soo eryay dalka Mareykanka, halkaasoo uu tababar uga socday.

Ciidankan ayaa la eryay kadib markii mid kamid ah ciidamada Sacuudiga ee tababarka loo geeyay Mareykanka uu toogasho u geystay askar kale oo Amerikaan ah.

Askartan lasoo eryay laguma eedeynin in ay ku lug lahaayeen toogashadii uu mid kamid ah u geystay askar Ameerikaan ah, balse xeer-ilaaliyaha guud ee Mareykanka, William Barr ayaa sheegay in askartaas lagu arkay qalab looga shakiyay in ay adeegsadaan kooxaha jihaad-doonka ah iyo sawiro anshax xuma ah.

Saddex ka mid ah shaqaalaha ciidamada badda ee Mareykanka ayaa la dilay, lix kalena waa la dhaawacay, taas oo keentay in hakad la geliyo tababarka uu Mareykanka gudaha dalkaas ku siinayay ciidamada Sacuudiga.

Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in falki toogashada ee ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ee Pensacola uu ahaa " fal aragagixiso".

Lahaanshaha sawirka Forbes Image caption Jeneral William Bar

Waxaa kale oo uu sheegay in shirkadda Apple ay ka dalbadeen in ay furto laba taleefoon oo ay lahaayeen ragga la dilay, kuwaas oo mid kamid ah uu sheegay in uu isku dayay in uu burburiyo taleefoonkiisa gacanta, si aanan wax caddeyn ah looga helin.

Wuxuu xeer ilaaliyaha intaa raaciyay in ciidamada sirdoonka gudaha ee FBI-da Mareykanka ay dib usoo celiyeen keydkii taleefoonka ku jiray.

"Waxaan shirkadda Apple weydiisanay in ay naga caawiyaan sidii loo furi lahaa taleefoonkii uu lahaa ninka weerarka fuliyay," ayuu yiri Mr Barr oo sheegay in weli ay jawaab ka sugayaan shirkadda Apple.

Haseyeeshee wargeyska the New York Times ayaa kusoo warramay in hay'adda sirdoonka ee FBI lagu wareejiyay xogta ninka weerarka geystay ee lagu keydiyay bartiisa intarnetka, waxaase ay shirkaddu diiday in ay furto taleefoonkiisa gacanta, taasoo ay sheegtay in ay ka hor imaneysa badqabka barnaamijyada taleefoonadeeda.

Shirkadda ayaa dhowr jeer oo hore waxay ismaandhaafeen laanta sirdoonka Mareykanka, kadib markii FBI-da ay dalbatay in shirkadda ay furto taleefoon ay leeyihiin shakhsiyaad lagu tuhmay falal argaggixiso, shirkadduna ay diiday.

Xeer ilaaliyaha Mareykanka waxaa kale oo uu sheegay in ragga haatan la eryay ay muuqaal ka duubayeen ninka weerarka geystay markii uu weerarka dhacayay.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption .

Wuxuu intaa ku daray in 17 kamid ah askarta la eryay lagu arkay caddeymo muujinaya in baraha intarnetka ay ka daalaacdaan waxyaaba la xiriiro "argagixisada".

"Dhamaan 21-ka askari waxaa laga saaray liiska tababarka, waxayna dib ugu laabanayaan dalkooda, tillaabadan ayaa ah mid ay iska kaashadeen Sacuudiga iyo FBI-da", ayuu hadalkiisa raaciyay.

Inkastoo 21-kan askari laga eryay Mareykanka, haddana wax dembi ah laguma soo oogin sida u sheegay xeer ilaaliyaha, waxaana weli tababarka sii wadan doona 850 askari oo katirsan ciidanka milateriga ee Sacuudiga.

Mid kamid ah raggi weerarka geystay oo lagu magacaabo Maxamed Alshamrani, ayaa weerarka kahor waxaa la sheegay in uu ciidanka la wadaagay muuqaal weerar ah, xilli ay casheynayeen.

Saldhigga ciidanka cirka ee Pensacola ayaa ah saldhig inta badan lagu tababaro ciidamada ajnabiga ee la geeyo Mareykanka, waxaana horay loogu tababaray ciidamo ka socda dalalka Talyaaniga, Jarmalka iyo Singapore.