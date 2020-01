Trump oo dalkiisa ka mamnuucaya muwaadiniinta dalal ku yaala Yurub iyo Afrika

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Trump ayaa ka arrintan ka sheegay Devos

Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu qorsheynayo in dalkiisa uu ka mamnuuco dalal horleh, kuwaas oo kamid noqo doona dalal uu Mareykanka horay uga mamnuucay in muwaadiniintooda ay soo galaan Mareykanka.

Inkastoo Trump uu xaqiijiyay in la ballaarin doonaa liiska ayaa haddana warbaahinta Mareykanka waxay kusoo warrantay in dalal ku yaala qaaradda Yurub, Afrika iyo Aasiya lagu dari doona liiska.

"Wad aragtaan waxa ka socda adduunka, dalkeena waa in uu ammaan ahaadaa," ayuu Trump ka sheegay magaalada Davos.

Fahfaahin dheeraad ah kama aanu bixinin dalalka ay saameyn doonta, balse waxaa uu sheegay in liiska dhawaan la shaacin doona.

Haseyeeshee warbaahinta Mareykanka ayaa kusoo warrantay in dalalkaas ay yihiin Belarus, Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudan iyo Tanzania.

Xayiraadda hataan saaran muwaadiniinta dalalka qaar ayaa waxaa laba sano kahor saxiixay Trump. Dalalka xannibaadda la saaray saddex sano kahor oo kala ah Libya, Iran, Soomaaliya, Suuriya, Yemen, Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela ayaa u badan wadamo Islaam ah.

Tallaabadan iminka ayaa timid iyadoo saddex sano laga joogo markii uu Trump saxiixay xayiraadii hore.

Nigeria ayaa la sheegay in dalalkaas ay kamid tahay

Mamnuucista Trump ee dalalka Islaamka u badan ayaa dhalisay buuq badan, waxaana Trump uu saxiixay go'aankaas waxyar un kadib markii uu xukunka la wareegay.

Sanadkii 2018-ka, maxkamadda ugu sareysa Mareykanka ayaa laashay go'aanka Trump, arrintaas oo niyad jab ku noqotay dalal badan.

Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Hogan Gidley ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in xukuumadda Trump ay soo saari doonta warbixin ku aadan xannibaadda la saari doona dalalka qaar.

Wuxuu sheegay in tallaabadaas looga golleeyahay sidii looga taxadari lahaa ammaanka Mareykanka.

"Caqliga qofka caadiga ah iyo ammaanka Qaranka Mareykanka waxaa uu dhigayaa in dal haddii uu doonayo in uu ka qeyb qaato barnaamijyada socdaalka Mareykanka u si dhab ah ugu hogaansamo dhammaana tallaabooyinka ammaaaka iyo kahortagga argagixisada," ayuu yiri Mr Gidley.

Wuxuu intaa raaciyay in Mareykanka uusan dooneyn in dalkiisa uu keensado wax uu ugu yeeray "argagixiso" iyo waxwalba oo khatar ku ah ammaanka Mareykanka.

Dadka kasoo horjeeda xannibaada Mareykanka uu saaray dalalkaas ayaa ku doodaya in weeraradii ugu waaweynaa ee ka dhacay Mareykanka oo uu kamid yahay weerarkii daaraha dhaadheer iyo Boston aysan ku lug lahayn muwaadiniin u dhashay dalalka xayiraada la saaray.

Dalalka hataan la sheegayo in lagu daray liiska oo ay kamid tahay Nigeria oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha wanaagsan Afrika ayaa xiriir wanaagsan la leh Mareykanka.