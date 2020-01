Maxay tahay sababta uu Madaxweyne Trump uga cabsanayo buugga uu qoray John Bolton?

Image caption Trump iyo Bolton

Waxaa maalmihii lasoo dhaafay dalka Mareykanka ka taagnaa walaac uu Madaxweyne Trump ka muujiyay buug uu qoray lataliyihiisi hore ee Ammaanka Qaranka, John Bolton.

Wargeyska the New York Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu ku sheegay in buugga Bolton ay ku jiraan xog xasaasi ah oo liddi ku ah Madaxweyne Trump.

Trump oo haatan loo heysto dembiyo ay kamid yihiin in uu siyaasadeeyay gargaarka dalkaas uu siiyo Ukraine ayaa John Bolton waxaa uu buuggiisa ku sheegay in Trump uu si toos ah ugu amray in uu joojiyo taageerada milateri ee Mareykanka uu siiyo Ukraine.

Bolton ayaa sheegay in Trump uu Ukraine ka dalbaday in ay baaritaan ku sameeyaan Joe Biden, madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka oo haatan siyaasadda kula loollamaya Madaxweyne Donald Trump.

Buugga uu qoray Bolton waxaa uu xoojinayaa arrin muddooyinkii dambe ay dalbanayeen siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ah in dacwadda ka dhanka ah Trump la horkeeno martqaato horleh, waxaana qaar badan oo kamid ah ay doonayaan in Bolton uu qeyb ka noqdo dacwadda Trump.

Haddii ay dhacdo in xogta ku qoran buugga ay sax tahay, Bolton na uu ku marqaati kaca Trump, waxaa uu noqonayaa markhaatigii ugu horeeyay ee si toos ah Trump ugu eedeeyo dembiyada loo heysto oo ay kamid tahay in si khaldan uu u adeegsaday awoodda xafiiska Madaxweynaha.

Qareenka madaxweyne Trump ayaa horaantii toddobaadkan aqalka sare kahor sheegay in waxwalba oo Madaxweynaha uu u sameeyo dib u doorashadiisa ay tahay mid dan ugu jirta dadweynaha, arrintaas oo ka yaabisay siyaasiyiinta labada xisbi ee Jamhuuriga iyo dimuqraadiga.

Falcelinta aqalka cad

Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa dib u celiyay daabacaadda buugga uu qoray John Bolton, iyagoona sababta ku sheegay walaac dhanka ammaanka.

Golaha Ammaanka ee Qaranka Mareykanka ayaa sheegay in uu buuggan ay ku qoran yihiin xog sir oo xasaasi ah, macluumaadkaas oo ay sheegeen in ay tahay in laga saaro buugga kahor inta aanan la daabicin.

Xildhibaano katirsan aqalka sare ee Mareykanka

Haseyeeshee soo-jeedinta aqalka cad ayaa waxaa ku gacan seyray John Bolton.

Qareenka Bolton Charles Cooper oo u jawaabay Golaha Ammaanka Qaranka Mareykanka ayaa sheegay in aanay jirin wax maclumaad sir oo ku jira buugaas.

"Ma aaminsanin in macluumaad walba ay noqon karaa kuwa sir ah oo xasaai ah," ayuu yiri Mr Cooper oo qoraal ugu jawaabay aqalka cad.

Waxaa si aad ah isha loogu hayaa afar xildhibaan oo katirsan xisbiga Jamhuuriga, kuwaas oo laga dhowrsugayo bal inay u codeeyaan in loo yeero markhaati horleh iyo inkale.

Haddii afarta xildhibaan ee xiriirinaya dooda ay go'aansadaan in ay ku waafaqaan xisbiga dimuqraadiga, loona yeero John Bolton, waxay taas culeys ku noqon doontaa Madaxweyne Donald Trump.