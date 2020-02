Culeys siyaasadeed oo ka degay madaxweyne Donald Trump

Image caption Trump oo ka badbaaday xil ka qaadis

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa ka badbaaday xil ka qaadis ay damacsanaayeen siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ee aqalka Kongreska, kadib markii lagu waayay wax dembi ah.

Arrintan ayaa soo afjareysao culeyskii siyaasadeed ee heystay madaxwenaha bilihii lasoo dhaafay, waxaana arrintan aad ugu kala qeybsamay shacabka Mareykanka.

Aqalka Senetka oo ay ku badan yihiin xildhibaanada xisbiga madaxweyne Trump ee Jamhuuriga ayaa 52 waxay u codeeyeen in uusan wax dembi ah gelin, halka 48 xildhibaan oo u badan xisbiga dimuqraadigana ay u codeeyeen in madaxweyne Trump uu ka tallaabsaday sharciga, xilkana laga qaado.

Bishii Nofemabr ee sanadkan, madaxweyne Trump waxaa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee xil ka qaadis ka badbaada, kadibna isu soo sharaxo doorasho madaxweyne.

Aqalka sare ayaa gaaray go'aan taariikhi ah, kadib markii ay go'aamiyeen in aanan xilka laga qaadin Trump.

Haddii ay dhici lahayd in Trump lagu helo dembiyada lagu soo eedeeyay, waxay noqon laheyd in madaxweyne ku xigeenka, Mike Pence uu sii hogaamiyo Mareykanka.

Aqalka Kongreska oo ay ku badan yihiin siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ayaa mar hore u codeeyay xil ka qaadista madaxweyne Trump, kadib markii ay ku eedeeyeen in uu sharciga jebiyay.

Haseyeeshee waxaa muuqata in taas aysan ku guuleysanin.

Sidee ayuu Trump uga falceliyay?

Madaxweyne Donald Trump oo markale doonayo in uu u tartamo doorashada xigta ee dhammaadka sanadka ka dhic doonta Mareykanka ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday eedeymaha loo jeediyay.

War qoraal ah oo kasoo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in wixii hadda ka dambeeya uu madaxweynaha diiradda saari doonaa sidii uu hawlaha Qaranka uga shaqeyn lahaa.

"Wax matarayaasha Dimquraadiga wa ay ogyihiin in aysan iga adkaan karin," ayaa lagu yiri qoraalka.

Mitt Romney oo katirsan xisbiga madaxweyne Trump ayaa ahaa shakhsiga keliya ee ka codeeyay Trump, kuna waafaqay xisbiga dimuqraadiga.

Inkastoo xisbiga dimuqraadiga uu ku raja weynaa in siyaasiyiin badan oo dhinaca kale kasoo jeeda ay arrintaas ku waafaqi doonana, haddana taas ma aysan dhicin, oo waxaa intooda badan ay la safteen sidii loo badbaadin lahaa Trump iyo sumcadda xisbiga Jamhuuriga.

Qaar kamid ah xildhibanaada xisbiga Jamhuuriga ayaa madaxweyne Trump ku eedeeyay hab dhaqan aan wanaagsaneyn, balse waxaa ay shegeen in taas aysan gaarsiisaneyn heer xilka looga qaado.

In xilka laga qaado Trumpa ayaa waxaa loo baahnaa saddex meelood laba meel oo ka dhigan 67 xildhibaan, balse tirade ka codeysay waxaa ay gaarayeen 48 oo keliya.

Xisbiga Dimuqraadiga ayaa walaac ka muujiyay xilka ka qaadista Trump uu ka badbaaday, waxaana ay shegeen inay khatar ku tahay dowladnimada Mareykanka.

Lahaanshaha sawirka CBS NEWS Image caption Dagaalka Trump iyo Pelosi

Afhayeenka aqalka Kongreska, Nancy Pelosi ayaa sheegtay in Trump uu wali khatar ku yahay dimuqraadiyadda Mareykanka, aqalka sarena ay arrintaas iska sahashadeen.

Senetar Lamar Alexander oo katirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa codeynta kahor ka digay in haddii xilka laga qaado Trump ay arrintaa sii kala qeybin doonta shacabka Mareykanka, halka xildhibaan Mitch McConnell uu sheegay in dhammaan eedeymaha loo heysto madaxweyne Trump ay yihiin khaladaad siyaasadeed oo an waxba ka jirin.

Sidoo kale xildhibaan Lindsey Graham oo ay aad isugu dhaw yihiin madaxweyne Trump ayaa ujeedada xil ka qaadista ku tilmaamay mid la doonayay in lagu waxyeeleeyo madaxtinimada Mareykanka.

Haseyeeshee Mit Romney oo sanadkii 2012 xisbiga Jamhuuriga ugu tartamay xilka madaxwenenimo ayaa sheegay in Donald Trump uu ku xadgudbay kalsoonida shacabka, ammaanka Qaranka iyo qayimka Mareykanka.

Madaxweyne ayaa horay loogu eedeeyay in awoodda xafiiskiis auu u adeegsaday dano siyaasadeed, kadib markii lagu maraati furay in uu hakiyay gargaarka milateri ee uu Mareykanka siin jiray Ukraine.

Trump ayaa la sheegay in uu Dowladda Ukraine ka dalbaday inay baaritaan ku sameyso Joe Biden oo ay isku hayaan siyaasadda Mareykanka.