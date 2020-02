Mareykanka oo dacwad kusoo oogay askar katirsan milateriga Shiinaha

Image caption Wiliam Bar

Dowladda Mareykanka ayaa dacwad kusoo oogtay afar askari oo katirsan milateriga dalka Shiinaha, kuwaas oo lagu eedeeyay inay weerar dhanka intarnetka ah kusoo qaadeen shirkadda Equifax ee dalka Mareykanka dhowr sano kahor.

Weerarka la sheegay in raggan ay kusoo qaadeen shirkadaas ayaa saameysay 147 milyan oo qof oo u kala dhashay dalalka Canada, Igiriiska iyo Mareykan ah sanadkii 2017-ka, xilligaas oo burcadda ay jabsataya xog xasaasi ah oo ay kamid yihiin magacyo iyo cinwaano ay dad leeyihiin.

Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka, General William Barr ayaa weerarkii la sheegay in raggaasi ay ku qadeen shirkadda Equifax ku tilmaamay kii ugu weynaa ee taariikhda laga geysto intarnetka.

Sida ku xusan waraaqaha dacwadda loo gudbiyo maxkamadda, afartan sarkaal ayaa la sheegay in ay katirsan yihiin milateriga Shiinaha, gaar ahaan qeybta cilmi baarista.

Xeer ilaalinta Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in raggani ay toddobaadyo ku guda jireen hannaanka ay ku shaqeyso shirkadda, iyagoona u dhacay badqabka shirkadda iyo xogta khaaska ah ee shakhsiyaad.

Waxaa kale oo la sheegay in askartaas katirsan milateriga Shiinaha ay xadeen hab-ganacsiga khaaska ee shirkadda.

Halka ay ku sugan yihiin raggan ayaan la ogeyn, waxayna u badan tahay in aanan lasoo taagi doonin maxkamada, maadaama ay adag tahay in la helo oo ay yihiin askar katirsan Shiinaha.

Agaasime ku xigeenka FBI-da Mareykanka, David Bowdich ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn in ay gacanta ku dhigaan askartaas oo maxakamad Mareykan ah lasoo taago.

Maxaa dhacay sanadkii 2017?

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ragga la sheegay in ay weerarka geysteen

Shirkadda Equifax ayaa sheegtay in dadkii jabsaday shirkadooda ay u dhaceen xogta shirkadaas intii u dhaxeysay bartamihii May ilaa iyo dhamaadka bishii Luulyo ee sanadkii 2017-ka, xilligaas oo ay shirkadda ogaatay .

Raggan ayaa sida la sheegay qalab casri ah ku rakibay hannaanka shirkadda ay ku shaqeyso, si aanan loo ogaanin halka ay ku sugan yihiin. Shirkaddan ganacsi ayaa keydisa xogta 820 milyan oo qof iyo xogta gaarka ah ee 91 milyan oo xarumo ganacsi.

Mr Bowdich ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin wax caddeyn ah oo muujinaya in xogtii la jabsaday loo adeegsaday bangiyada ama kaararka lagu adeegto.

Madaxa shirkadda Equifax, Mark Begor ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in shirkadda ay ku faraxsan tahay baaritaanka ay sameysay Dowladda Mareykanka. Dad badan ayaa shirkadda ku dhaliilay in ay ku guuldareysatay in ay qaado tallaaboyin looga gaashaaman karo haddii ay wax dhacaan.

Richard Smith, madaxii shirkadda Equifax xilliigii la jabsanayay oo iscasilay bil kadib, waxaa uu raaligelin ka bixiyay mas'uuliya darrida shirkadda.