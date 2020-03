Madaxweynaha Kenya oo ka jawaabay codsi uga yimid ilma yar oo xanuunsan

Lahaanshaha sawirka Ethans

Wiil yar oo shan sano jir ah oo lagu magacaabo Ethan Macharia oo maalma kahor warqad uu gacan ku qoray usoo diray Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa ugu dambeyntii helay taageeradii uu dalbaday.

Waqrad si qiiro leh uu u qoray Ethan ayuu ku codsaday in laga caawiyo xaaladiisa caafimaad, waxaana uu taageero dhaqaale weydiistay madaxweyne Kenyatta, si loogu soo daweeyo dalka Hindiya.

Wiilkan iyo hooyadii ayaa madaxweyne Uhuru iyo dadka kale weydiistay inay ka caawiyaan sidii gacan looga siin lahaa lacag dhan 35 kun oo doolar oo ay sheegeen in loo baahan yahay, si looga bixiyo kharashka qalliinka ee ku baxay canuga yar.

"Madaxweyne dhakhaatiirta waxay i yirahdeen waxaad u baahan tahay 35 kun oo doollar, si xaaladaada caafimaad wax looga qabto, qalliinkanna wuxuu iga caawinayaa in aan helo caafimaadkeyga, marka aan weynaado waxaan doonayaa in aan noqdo ciyaartooy kubada cagta ah, fadlan madaxweyne i caawi" ayuu Ethan ku qoray warqadda.

Ethan ayaa dhibaato caafimaad ka heysatay dhanka maskaxda ah, balse qoyskooda ma aysan awoodin inay iska bixiyan kharashka.

Safiirka Dowladda Kenya u fadhiya Hindiya, Willy Bett ayaa xaqiijiyay in madaxweyne Uhuru uu ballan qaaday in uu bixinayo kharashka ku baxaya ilmaha yar, taa oo keentay in Ethan maanta loo ballamiyo qalliinka.

"Ma jiro ereyo aan ku cabiri karo darenkeyga maanta, mana jiro erey aan ku tilmaami karo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo wanaagga uu inoo sameeyay. 16-kii bilood ee lasoo dhaafay waxaan la daalaa dhaceynay culeyskan, waxaana aad ugu faraxsanahay in uu wiilkeyga qallinka galayo,'' ayay tiri Ethan Hooyadii oo lagu magacaabo Veronica Njeri.

Ethan ayaa sanadkii 2018-ka la sheegay in dhibaato caafimaad oo dhanka maskaxda ah ay lasoo daristay, kadib markii ay jug ka gaartay madaxa, waxaana muddooyinkii dambe kasii darayay xaaladiisa caafimaad.

Warqaddan oo maalma heysatay warbaahinta maxalliga ee dalka Kenya ayaa ugu dambeyn gaartay madaxweyne Uhuru Kenyatta, waxaana dad badan ay ka qiiroodeen xaaladda ilmaha yar.

Ethan ayaa la sheegay in uu ka baaqsaday waxbarashada xanuunka awgii, maadaama xanuunka haya ay keentay in uu dadka kale u gacan qaado. Ethan waxaa kale oo uu lumiyay hadalka iyo in uu si wanaagsan wax uu u sheego.

"Wiilkeyga wuxuu lahaa noolal fiican kahor inta aysan dhicin nasiib darrida badeshay noolasheena. 14-kii bilood ee lasoo dhaafay waxaanu ku hawlaneyn sidii dhaqaale loogu heli lahaa daaweyntiisa" ayay sii raacisay Ethan hooyadii.

Sida ay sheegeen dhakhaatiirta dalka Hindiya, qalliin la yirahdo VNS ayaa lagu daweyn karaa xanuunka haya ilmaha yar.

Warqadda uu qoray canuga yar ayaa maalma heysatay baraha bulshada ee dalka Kenya, waxaana dad badan ay kuu baaqeen in loo gurmado canuga yar ee xanuunsanaya.