Tirada dhimashada Corona ee Talyaaniga oo ka badatay tan Shiinaha

Lahaanshaha sawirka EPA

Xanuunka corona ayaa dalka Talyaaniga ku dilay dad ka badan inta uu ku dilay dalalka kale ee caalamka, kadib markii maalin keliya ay dalkaas ku dhinteen dad gaaraya 427 qof.

Tirada dhimashada ee dalkaas ayaa haatan mareyso 3,405, taas oo ka badan tirada dadka ku dhintay dalka Shiinaha oo ah halka markii hore uu ka bilawday.

Dalka Shiinaha ayaa waxaa xanuunkaas ugu dhintay 3,245 qof balse waxaa su'aal la gelinayaa sax ahaanshaha tiradaas, maadaama aysan jirin cid si madaxbanaan u xaqiijin karta.

Dhammaan shacabka dalka Talyaaniga ayaa lagu amray in ay guryahooda ku nagaadaan.

Inkastoo ay jiraan tallaabooyin ay soo rogtay dowladda, haddana waxaa lasoo sheegay in ay jiraan dad wali u dhimanaya xanuunka, waxaana guud ahaan corona caalamka ugu geeriyootay dad gaaraya sagaal kun oo qof.

Dowladda Shiinaha waxay sheegtay in aysan jrin kiisas cusub oo lagu arkay gudaha dalkaas balse ay jiraan dad qaba xanuunka oo Shiinaha uga yimid dibadda.

Haseyeeshee tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ayaa aad uga badan tan Talyaaniga oo dalkaas waxaa uu xanuunka haleelay 81 kun, halka Talyaanigana uu marayo 41,035.

Maxaa Talyaaniga ugu dambeeyay?

Lahaanshaha sawirka EPA

Dowladda Talyaaniga ayaa soo saartay amar lagu xirayo dhammaan goobaha ganacsiga iyo meelaha ay isugu yimaadaan dadweynaha, si loo yareeyo faafidda xanuunka corona.

Baararka, maqaaxiyaha iyo inta badan dukaamada ayaa la xiray, waxaana sidoo kale albaabada la isugu laabay iskoolada iyo jaamacadaha.

Ra'iisul wasaaraha dalkaas, Giuseppe Conte ayaa sheegay in taas ay yareysay xanuunka iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo.

Lombardy, oo ah gobolka uu saameynta ugu ba'an ku yeeshay Caabuqan ayaa laga soo tabiyay 319 dhimasho oo hal maalin gudaheed ah.

Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in isku darka tirada guud ee uu ku dhacay caalamka oo dhan ay kor u dhaaftay 220,000.

80% kiisaskan ayaa laga soo tabiyay qaaradda Yurub iyo gobolka Galbeedka badweynta Pasific, oo ay ka mid yihiin dalal badan oo reer Assiya ah, sida ay sheegtay WHO.

Dalal badan ayaa tallaabooyin u qaaday sidii ay u xakameyn lahaayeen cudurkan sii faafaya. Waxyaabaha la sameeyay waxaa ka mid ah in la mamnuucay kulamada dadweynaha iyo safarrada.

"Laakiin in si dhab ah loo xakameeyo cudurkan saf-marka ah waxay ku xiran tahay in dalalku ay karantiilaan dadka, baaritaan joogto ah sameeyaan, kuwa laga helana daweeyaan", ayuu yiri madaxa WHO.

Bangiga dhexe ee Yurub ayaa lacag dhan 820 bilyan oo dollar u qondeeyay wax ka qabashada saameynta xanuunka, taas oo lagu taageero doona dalalka uu xanuunka saameeyay.