Sucuudiga oo dilay nin hooballo ajaanib ah toorri la dhacay

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Fagaare bandhig faneed lagu dhigayo

Nin toorri la dhacay ugu yaraan saddex qof oo Spanish ah oo ka mid ahaa koox qoob ka ciyaar ku soo bandhigayey xaflad lagu qabtay Sucuudiga ayaa la dilay.

Weerarkaa kooxda lagu qaaday wuxu ka dhacay magaalo madaxda Riyadh bishii Noofember oo ay bandhig lagu qabtay.

Warbaahinta dawladda ayaa sheegtay inuu Al-Qaacida xidhiidh la lahaa ninkaa weerarka qaaday oo magaciisa la yidhaa Cimaad Al-Mansuur oo ah 33 jir Yemeni ah.

Dhacdadani waxay dhacday iyada oo Sucuudigu fudaydiyey xayiraaddii mudada dheer saarayd madadaalada ee ay soo rogeen wadaadada diinta ee muxaafidiinta ahi.

Weerarku wuxuu dhacay 11 Noofember markaas oo ninku isku qaaday masrax ku yaal fagaraha Boqor Cabdallah oo uu halkaa ku tooriyeeyey xubnahaa ka tirsanaa kooxda.

Maxkamad gaara oo qaada dacwadaha aragixisada ah ayaa Al-Mansuuri ku heshay inuu galay dembi badan oo lagu oogay oo uu ka mid yahay inuu falkaa ku geystay isaga oo fulinaya amar uu siiyey hogaamiyaha Al-Qaacida ee Yemen.

Warbixin ay soo saartay wasaaradda arimaha guduhu ayaa lagu sheegay in Khamiistii lagu dilay magaalada Riyadh.

Al-Qaacida may sheegin in ay iyadu weerarkaa fulisay.

Bandhig faneedyada in ay ragga iyo dumarku ka wada qayb galaan waa la fasaxay

Nin labaad oo kale ayey maxkamadda gaarka ah ee dembiyadu ku xukuntay 12 sano iyo badh xabsi ah.

Maamulka Sucuudigu waxay ku doodeen in Al-Mansuuri muuqaal iska duubay uu ugu hanjabayo wakaaladda madadaalada ee dhawaan dalkaa laga hirgeliyey, muuqaalkaasina uu ku faafay baraha bulshada.

Dhaxal sugaha taajka boqortooyada Sucuudiga, Maxamed Bin Salmaan, ayaa waagii loo magacaabay 2017 kii ballan qaaday barnaamij casriyey iyo isbedel ah oo uu u bixiyey Aragtida 2030.

Xayiraad saarrayd mudo todbanaan sano ah simimooyada, bandhigyada fanka iyo in labka iyo dheddigu is dhex geli karaan ayaa la laalay, haatanna waxa haweenka loo ogolaaday in ay u daawasho tagi karaan garoonnada kubadda cagta.

Balaayiin doolar ayaa loo qoondeeyey horumarinta madadaalada hooballada caalamiga ah ee badhigyada ku qabtay dalkaana waxa ka mid ah K-Pop, Cirque du Soleil iyo Mariah Carey.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption .

Laakiin furfurnaantaas waxa dhaawacay markii haween badan oo xuquuqda dumarka u dooda la xidhxidhay iyo dilkii saxafigii Jamaal Khaashoqji 2018 ee lagu khaarajiyey qusuliyadda Sucuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee Turkiga.

Sannadkii hore ayaa badhig ay ku qaban lahayd dalkaa fanaanadda Nikki Minaj ay baajiyey waxaanay ku sababaysay in ay arintaa ku taageerayso haweenka iyo dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya.

Bishii Feeberweri ayaa gabadh heesaa ah oo Sucuudiyad ah la xidhay ka dib markii ay soo saartay muuqaal hees ah oo ay u bixisay Gabadhii reer Makka.

Maamulka Sucuudigu waxay sheegeen in weerarkaa dhacay bishii Noofember ahaa kii ugu horeeyey tan iyo markii qorshaha furfurnaanta ah la bilaabay.