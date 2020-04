Muftigii hore ee Masar: Ahraamta midkood waa taalo Nebi loo dhisay

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Abul Hawl ama Sphnix ee uu sheekhu ku sheegay taaladii Nebi Idriis

Hadal uu sheegay muftigii hore ee Masar, Cali Jumca, ayaa muran badan dhaliyey kaas oo uu ku sheegay in ay u badan tahay in Nebi Idriis uu isagu bilaabay dhismaha Ahraamta, isla markaana taallada Abul-Hawl ama Sphinx ay tahay mid Nebigaa loo dhisay.

Cali Jumca oo ka mid ah golaha culimada waaweyn ee Al-Azhar horena u soo noqday muftiga Masar, waxa uu hadalkaa ka sheegay baraamij laga sii daayey Telefshinaka dawlada oo magaciisa la yidhaa "Masar waa dhulkii Nebiyada" waxaanu yidhi "waxa jira hadallo badan oo ay culimadu rajaxayaan oo ah in Nebigii Ilaahay ee Idriis uu yahay ninkii bilaabay dhismaha Ahraamta ee dadka baray dawooyinka jidhka maydka lagu ilaaliyo iyo in wejiga ka muuqda taalad Abul Hawl ee Masar ku taal yahay wajigiisii".

Ma aha markii ugu horraysay ee Cali Jumca uu hadalkaa sheegay, sannadkii 2015 ayuu sheegay in Nebi Idriis magaciisa Tawraad lagu sheegay yahay "Akhnuukh" oo uu ahaa Macalinkii dadka xikmadda leh iyo in uu isagu ahaa qofkii ugu horeeyey ee wax qora sida dharka loo falkiyana aadamah baray.

Waxaanu intaa ku daray in Nebigaasi ahaa hormoodka xikmadda, sayniska, xisaabta iyo cilmiga falagga isla markaana uu yahay Abul Hawl sida ku cad buug uu qoray taariikh yahannadadii hore midkood.

Hadlkiisan ugu dambeeyey waxa uu muftigaa hore ku sheegay in sababta uu Nebi Idriis ugu tilmaamay in isaga loo dhisay taaladaasi tahay cilmi baadhis qoto dheer oo uu sameeyey ka dib waxaanu yidhi "waxa jira hadalo tilmaamaya in Idriis qudhiisu yahay qofka ay qoraalladii hore ee Faraacinadu ku sheegaan Awsooriis".

Cali Jumca wuxuu intaa ku daray in "Faraacinadu ay waxyaabaha muqaddaska u ah ku muujin jireen sawirada shimbiraha ama xawayaannada kale, laakiin Abul Hawl yahay muuqaal bani 'aadan oo kaas oo ku haboon kelmadda Macallinkii koobaad ama inta xikmadda leh kii ugu xikmdda badanaa, sidaa awgeedna uu Nebigaa weyni aadamaha baray arimo badan intaan ilbaxnimada aadamuhu bilaabmin".

Hadalkan uu sheegay muftigii hore ee Masar ma aha kii ugu horreeyey ee muranka intaa leeg dhaliyey.

Hadaladiisa kale ee muranka abuuray waxa ka mid ah in uu sheegay in abtirsiinta boqoradda Ingiriiska ee Elizabeth ay ku aroorto tafiirtii Nebi Maxamed laakiin awowgeed lagu dirqiyey in uu diinta Masiixiyadda galo.

Marka uu hadalkan sheegay oo ahayd mar sii horraysay waxa uu ka hadlayey barnaamij ka baxa Telefishannada gaarka loo leeyahay midkood oo wuxu yidhi "Boqoradda awowgeed wuxuu ku abtirsanayey reer Aala Haashim oo ah jilibkii Nebiga, hadaba maxay boqoradu Muslimad u noqon weyday? Sababtu waxa weeyi in awowgeed diinta Islaamka uga baxay culays iyo cadaadis qabsady awgii sidii ku dhacaday Muslimiintii Spain oo kale".