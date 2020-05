Sudan oo gudniinka fircooniga ah xaaraantimaysay

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dunida oo dhan ayuu ka socday olole lagu doonayo in lagu joojiyo gudniinka fircooniga ah

Sudan ayaa mamnuucday gudniinka fircooniga ah waxaanu qofka fal dembiyaadkaa galaa mudanayaa saddex sanadood oo xadhig ah.

Qiyaastii 86% dumarka Sudan ee da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 49 jir ayaa Qaramada Midoobay sheegtay in hab fircooni ah loo guday.

Sudan waa wax caadi ka ah in haweenka la mariyo gudniinka fircooniga ah noociisa ugu xun.

Waxaanu gudniinka noocaas ahi keenaa cudurro ku dhaca hab-dhiska kaadi mareenka, kelyaha, buro ka soo baxda xubinta taranta, dhibaatooyin xaga taranka ah iyo xanuun ay mudato qofka dumar ahi marka la xiloodinayo.

Waa kuma madaxweynihii hore ee Sudan, Al-Bashiir?

Sudan Xubno ka tirsan mucaaradka oo xabsiga loo taxaabay

Falkan ayaa ku salaysan arimo dhaqan oo bulshadu rumaysantahay in ay ma huraan u yihiin dhawrsanaanta gabdhaha iyo guurkooda mustaqbalka.

Maxaa amarkan haatan loo soo rogay?

Waxa dunida ka socday olole lagu doonayo in dhqankan lagu cidhib tiro.

Hase yeeshee, sida lagu ogaaday baadhitaan ay hay'adda UNICEF ka fulisay 29 dal oo Afrika iyo Bariga Dhexe ku yaal, dhaqankani weli aad buu uga jiraa wadamadaas in kasta oo 24 ka mid ah wadamadaasi ay leeyihiin sharciyo ama digreetooyin lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga ah.

Gudniinka fircooniga ahi hore ba sharci darro ayuu uga ahaa gobolada Sudan qaarkood, laakiin bulshadu dhegaha ayay ka furaysatay.

Muhanad Haashim oo ah khabiirka BBC u qaabilsan arimaha Sudan ayaa sheegay in ay jireen isku dayo hore oo lagu doonayey in dalka oo dhan lagaga mamnuuco gudniinka fircooniga ah, lakiin baarlamankii hogaamiyihii mudada dheer dalkaa ka talinayey ee Cumar Al-Bashiir ayaa diiday in uu ansixiyo soo jeedintaa.

Haweenka ayaa safka hore kaga jiray dhaqdhaqaaqii talada lagaga tuuray Al-Bashiir bishii Abriil ee 2019.

Lahaanshaha sawirka BBC/ ISMAIL MONEER Image caption .

Dadka arintan u ololeeyaa waxay xukuumaddii hore ku eedayn jireen in ay dumarka siyaabo badan u takoorto oo waxayaabaha ay ka mamnuucdayna ay ka mid ahaayeen in ay gashadaan saraawiil.

Bishii Noofember ayaa Sudan waxay burisay xeerkii anshaxa bulshada ee haweenka ka xayirayey in ay siday doonaan u labistaan marka ay gurahooda dibadda ug baxayaan.

Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tebisay in kaabidda xeerka ciqaabta guud lagu daray mamnuucidda gudniinka fircooniga ah la ansixiyey 22 Abriil ee sannadkan.

Kaabidda xeerkan ayaa waxay tibaaxaysaa in qofkasta oo gudniin fircooni ah ku sameeya goob caafimaad ama meel kaleba uu mudan doono ciqaab ah saddex sannadood oo xadhig ah iyo ganaax.

Muhiimad intee leeg ayey arintani haweenka Sudan u leedahay?

Insaaf Cabbaas oo ka tirsan BBC-da ayaa qoraalkan kooban kaga jawaabaysa su'aashaas:

Waxay u tahay haweenka Sudan maalin weyn in kasta oo dumar badani aanay ku qancsanayn oo ay ka cabsi qbaan in gudniinka fircooniga ah si qarsoodi ah loo samayn doono.

Laakiin way igu adagtahay in aan cabiro dareenka saaxiibaday iyo ehelkayga Khartoum joogaa siduu yahay. In kasta oo aan ogahay in uu dhaqankani Sudan aad ugu badan yahay, hadana waa wax afka laga dhawro. Weligay haweenka eheladayda ah kalama aan hadal gudniinka fircooniga ah, garanna maayo kuwa loo guday sidaa iyo kuwa aan loo gudin toona.

Waxay ila tahay in warkani arintaa bedeli doono. Waxaan rajaynayaa in hadii in uun wax isbedel ah uu keeni karo xeerkani ay taasi noqon doonto in haweenka iyo habluha Sudan ku dhiirradaan in ay ka hadlaan arintan oo aanay afka ka dhawrin.