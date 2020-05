Madaxweynaha Madagascar oo dhaliilay dadka ka shakisan "dawada dalkiisu u helay" Covid-19

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Madaxweynaha Madagascar oo cabbaya dawada la sheegay

Madaxweynaha Madagascar, Andry Rajoelina, ayaa sheegay in sababta loo dhaliilayo daawo dhaqameed dhir laga sameeyey oo uu ku sheegay in ay lagu dabiibi karo Covid-19, ay muujinayso fikirka taban ee ay ree Galbeedku ka qabaan Afrika.

Hay'adda Caafimaadka Aduunka ee WHO ayaa ka digtay in la isticmaalo dawooyin aan lagu tijaabin shaybaadhada.

Rajoelina dawadiisana laguma tijaabin shaybaadh.

Midowga Afrika ayaa sidoo kale sheegay in ay sugayaan caddaymo saynis oo muujinaya "fayo qabka iyo wax tarka" dawadaas oo la yidhaa Covid-Organics, inta aanay wax go'aana ka soo saarin.

" Hadii cidda heshay ahaan lahayd dal reer Yurub ah dawadan, ma cid baa ka shikiyi lahayd? Ilama aha" ayuu yidhi Rajoelina oo u waramayey telefishanka Faransiiska ee France 24.

Madagascar waxay xaqiijisay in dadkeeda uu ku dhacay Covid-19 wadartoodu tahay 193 qof ilaa haatanna aan midna u dhiman.

Kaaliyaha madaxweynaha ayaa BBC-da u sheegay in dawadan lagu tijaabiyey muddo saddex todobaad ah dad labaatan qof ku dhawad tiradoodu ahayd bishii hore, waana arin aan waafaqsanayn xeerka WHO ay u dhigtay in ay marto tijaabada dawooyinka cusubi.

In kasta oo laga cago-jiiday, hadana dhawr dal oo Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Nigeria, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea iyo Liberia ayaa dawadaa Covid-Organics durba ka dalbaday oo waxa laga sameeyaa geed la yidhaa Artemisia oo laga helo maado laga sameeyo dawada kaneecada lagu dabiico iyo dhir kale oo ka baxda wadanka Madagascar.

WHO waxay sheegtay in dadka Afrikaanka ahi xaq u leeyihiin inay helaan dawooyin la tijaabiyey oo la hubiyey, xataa hadii dawooyinkaasi yihiin kuwo dhaqameed oo dhir laga sameeyey.

Waraysigaa uu telefishanka siiyey ayaa Rajoelina ku yidhi " saynisyahannada Afrika waa in aan la quudhsan".

Laakiin ilaa haatan ma jirto saynisyahanno kale oo darsay wax tarka Covid-Organics.

Shir ay iskugu yimaadeen 70 khabiir oo ku xeel dheer dawo dhaqameedka Afrika ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dawooyinka la mariyo tijaabooyinka sayniska ah.

Waxa kale oo soo baxayey digniino ay khubradu ka bixinayaan dawaad oo ay sheegeen in ay dadka ku abuurayso rajo been ah oo ay moodayaan in ay ku bogsanayaan, sidaa awgeedna ay khatar u badheedhi karaan.

Todobaadkii hore ayaa waxa lagu yaboobahay lacag ka badan 8 bilyan oo doolar oo la doonayo in lagu maalgeliyo cilmi baadhis lagu heli karo talaal iyo dawo lagu dabiibi karo cudurkan.

Waxa socda tobanaan cilmi baadhisood oo lagu doonayo in lagu heli talaal oo haatan dunida daafaheeda ka socda.

Khubarabada caafimaadka badankooduna waxay sheegayaan in aan 2021 ka hor la heli doonin talaalkaas oo ay qaadan doonto mudo 12 ilaa 18 bilood ah uu ku soo bixi karo talaalka ugu horreeya ee la heli karaa.