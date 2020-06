Facebook oo hawada ka saartay xayaysiin la xiriirta Donald Trump

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Milkiilaha Facebook

Shirkadda baraha bulshada ee Facebook ayaa sheegtay in ay hawada ka saartay xayaysiin ama ii dheh la xiriirta ololaha doorashada ee madaxweyne Trump, xayaysiintaas oo ay kasoo muuqatay calaamad saddex gees ah oo ay adeegsan jireen Naziyiinta.

Shirkadda ayaa sheegtay in calaamadda ay tahay mid looga soo horjeedo kooxaha garabka bidix oo uu Trump dhawaan ku tilmaamay qaswadayaal.

Kooxda ololaha doorashada ee Trump ayaa sheegay in ujeedka ay u adeegsadeen calaamadas ay ahayd mid ay uga soo horjeedaan kooxda antifa oo ay sheegeen in ay adeegsadaan, haseyeeshee Facebook ayaa sheegtay in xayaysiintaas ay kasoo horjeedo siyaasadaha ka dhanka ah naceybka ee u degsan shirkadda.

"Ma oggolin calaamado matalaya urur fikradoodu tahay naceyb," waxaa sidaas yiri madaxa siyaasadda ee shirkadda Facebook, Nathaniel Gleicher.

Wuxuu intaa raaciyay in naceyb ay ku arkeen xayaysiinta ay soo dhigeen qolyaha qaabilsan ololaha doorashda ee madaxweyne Trump, wuxuuna sidoo kale sheegay in meel walba oo ay ku arkaan falal noocaas oo kale ah ay ka qaadi doonaa tallaabo tan lamid ah.

Xayaysiinta ayaa lasoo dhigay bog lala xiriirinayo madaxweynaha Mareykanka iyo ku xigenkiisa, Mike Pence, waxaana ay hawada ku jirtay 24 saac.

Kahor inta aanan laga saarin ayaa waxaa daawaday boqolaal kun oo qof.

"Calaamadda saddex geesoodka ah waxaa astaan ahaan u adeegsada antifa, waxayna ku jirtay xayaysiinta kooxdaas," ayuu yiri Tim Murtaugh oo ah afhayeenka ololaha dib u doorashada Trump oo war qoraal ka soo saaray tallaabada ay qaaday Facebook.

"Waxaan ogsoonahay in Facebook ay sameysay calamaad tan lamid ah oo dadku ay u adeegsan karaan falcelinta dareenka lagu muujiyo ee loo yaqaano emoji," ayuu intaa ku daray.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Xayaysiinta la saaray

Madaxweyne Trump ayaa dhawaan ku eedeeyay kooxda antifa in ay ka dambeeyeen rabshadihii ka dhacay dalka Mareykanka, rabshadahaas oo ka dhashay dilka nin boolis ah uu u geystay nin Afrikaan Amerikaan ah oo lagu magacaabi jiray George Floyd.

Madaxweynaha ayaa bishii lasoo dhaafay sheegay in uu kooxdaas uu u aqoonsan doona "urur argagixisa" ah oo ka jira gudaha Mareykanka, inkastoo khubarada dhanka sharciga ay su'aal geliyeen awoodda u madaxweynaha u leeyahay tallaaba noocaas oo kale ah.

Ururka antifa ayaa ah dhaqdhaqaaq ay siyaasadiisu diidan tahay Naziyiiinta iyo qolyaha caddaan-nimaada ay ku weyn tahay, waana koox abaabulan oo aan lahayn hogaamiye la ogyahay.

Tallaabada ay qaaday Facebook ayaa qeyb ka noqoneysa xurguftii ugu dambeysay ee waayadii dambe u dhaxeysay shirkadaha tiknolojiyadda iyo aqalka cad.

Bishii lasoo dhafay, shirkadda Twiter ayaa digniin dul saartay qoraal uu madaxweyne Trump soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitter, waxaana ay ku tilmaamtay "xadgudub".

Trump oo markiiba ka jawaabay tallaabada Twitter ayaa sheegay in meesha laga saaro doona xeer tirsigiisu yahay 230, kaas oo dhigaya in shirkadaha baraha bulshada aanay mas'uul ka ahayn xogta lagu qoro barahaas.