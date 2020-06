Mareykanka oo gargaar dhan 1.4 bilyan oo doollar u diray dad mar hore dhintay

Hay'adda hanti dhowrka ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay ogaatay in lacag dhan 1.4 bilyan oo doollar ay wasaaaradda maaliyadda ee dalkaas si khaldan ugu dirtay dad mar hore dhintay.

Lacagtan oo qeyb ka ahayd taageerada dhaqaale ee ay dowladda siiso shacabka Mareykanka ee uu saameeyay corona ayaa guddiga hanti dhowrka waxaa kale oo ay sheegeen in ay arkeen dhowr khalad oo ay ku ogaadeen dib u eegis lagu sameeyay gargaarka corona.

Haseyeeshee degdegga lagu bixiyay lacagahaas ayaa la sheegay in uu khaladaad ka dhashay, waxaana taas ay keentay in dhaqaale loo qoondeeyo dad dhintay iyadoo aanan la eegin liiska dadka dhintay, walow saraakiil katirsan hay'adda canshuuraha ee Mareykanka ay walaac ka muujiyeen khaladaad ka dhalan kara dhaqaalahaas sida degdega ah lagu bixiyay.

Lacagahan ayaa lagu soo warramayaa in loo ansixiyay dad mar hore dhintay, kuna jira liiska dowladda, waxaana dowladda lagu eedeeyay in aanay eegin macluumaadka dadka la siinayo lacagahaas.

"Tirada lacgaha ammaahda ee la ansixiyay, sida degdeg ah ee loo ansixiyay iyo tallaabooyinka yar ee lagu xaqiijinayo ansixintooda, waxaa jirta khatar ah in ay wax is-daba marin dhacday, taas oo ah in codsiyo lacago khaldan la meel mariyay," ayaa lagu sheegay warbixintii ay soo saartay hay'adda hanti dhowrka Mareykanka.

Waxaan la ogeyn in lacagahaas ay la baxeen dadkii ehelka la ahaa dadkii dhintay iyo in ay wali ku jiraan akoonada bangiyada. Hay'ddda ayaa sidoo kale sheegtay in kahortagga arrintaas ay tahay mid muhiim ah.