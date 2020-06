Donald Trump oo bartiisa Twitter-ka ka saaray muuqaal caro dhaliyay

Trump ayaa beeniyay eedeymaha loo jeediyay oo ay kamid yahay in xiisadda midabka ee ka taagan Mareykanka uu doonayo in uu ka faaideysto.

Haseyeeshee Trump ayaa markii dambe muuqaalkaas ka saaray bartiisa Twiter-ka. Afhayeen u hadlay madaxweynaha waxaa uu sheegay in marnaba muuqaalka aanu ka maqlin qof ku dhawaaqaya ereyada la dhibsaday.

Judd Deere oo ah afhayeenka aqalka cad ayaa sheegay "in madaxweynaha uusan maqlin ereyada ku jira muuqaalka, balse ay u muuqatay kalgaceylka taageerayaahsiisa".

Xoghayaha caafimmaadka iyo adeegga bulshada ee Mareykanka ayaa telefishenka CNN u sheegay in madaxweynaha, maamulkiisa iyo isagaba aanay ku dhaqaaqeynin wax taageeraya kooxaha ay la weyn tahay caddaanimada.

Madaxweyne Trump ayaa horay dhaleeceeyn noocan oo kale ah ula kulmay, kadib markii lagu eedeeyay in uu bartiisa Twitter-ka kala kulmay waxyaaba naceyb ku saleysan.

Sidoo kale waxaa aad loo dhaleeceeyay sanadkii 2019-ka, kadib markii xildhibaano katirsan aqalka hoose ee Mareykanka oo kala ah Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley iyo Ilhaan Cumar uu ugu baaqay in ay dib ugu laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen, halkaasina ay wax ka qabtaan hadii wax qabanayaan.

Dhanka kale ra'yi uruurin uu sameeyay telefishenka CBS ee dalka Mareykanka ayaa muujineysa in inta badan shacabka Mareykanka ay taageersan yihiin dhaqdhaqaaqa ay dadka madowga ah ku dalbanayaan cadaalad, ayna taasi horseedi doonta in dib u habeyn lagu sameeyo booliska Mareykanka.

Sida lagu ogaday ra'yi uruurinta la sameeyay, lix kamid ah tobankii qof ee Mareykan ah waxay sheegeen in aysan ku qanacsaneyn qaabka uu madaxweyne Trump u maareeyay kacdoonkii ka dhashay dilak Geotge Floyd, halka inkabadan kala bar dadkaasina ay aaminsan yihiin in madaxweynaha uu ku guul darresytay in uu fahmo walaac ay qabaan dadka dibadbaxyada dhigaya.