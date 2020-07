Biden oo weerar afka ah ku qaaday Donald Trump

Joe ayaa Trump ku eedeeyay in si aan wanaagsaneyn uu u maareeyay xanuunka corona. Mar uu ka hadlayay magaalada uu kasoo jeedo ee Wilmington waxaa uu sheegay in dedaalkii ay soo sameeyeen shacabka Mareykanka uu hal bacaad lagu lisay ka dhigay madaxweyne Trump oo uu sheegay in uu iska indha tirayo tallooyinka caafimmaad ee ay soo jeediyeen seynisyahanada.