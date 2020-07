Saddex arrimood oo Farmaajo laga filaayay inuu ka hadlo balse uusan ka hadlin

Dayactirka garoonka ciyaaraha, xarunta murtida iyo madadaalada iyo mashaariic kale ayuu ka dhawaajiyay, inkastoo uu sheegay in howlo badan oo ay damacsaneeyeen ay hakiyeen geeridii guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo cudurka safmarka ah ee coronavirus.

Arrimahaas ayaa ah kuwo hadda taagan oo laga yaabo in dad badan ay daneynayeen inay wax ka ogaadaan mowqifka uu ka qabo madaxweynaha dowladda federaalka.

Doorashada

Guddiga doorashada ee Soomaaliya ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in uu dib u dhac ku imaan doono doorashada la filayay inay dhacdo dabayaaqada sannadkan iyo horraanta sannadka soo socda ee 2021-ka.

"Middka koobaad waa in dadka la diiwaan geliyo oo sawirro laga qaado. Qofkii laba jeer ama seddax jeer is diiwaangeliyayna la raadiyo; markii nadiif laga dhigo ka dibna dadka kaararka loo qeybiyo ka dibna codeynta la qabto. Kaas waqtigiisu wuu dheeryahay, illaa August 2021-ka ayaan qaban karnaa", ayey tiri, iyadoo BBC News Somali la hadleysay.

Iyadoo sharraxeysa habka labaad ayey tiri: "Midka kale waxaa waaye; in maalinta codeynta uu qofka imaado isagoo aan horey loo diiwaan gelin - ka dibna magaca ayaa laga qorayaa warqaddii codeyntaa la siinayaa, qadna farta baa loo gelinayaa, sidaas ayuuna ku codeynayaa. Kaasna waxaa ku baxaya qarash gaaraya $45 milyan".

"Labadaba waxaan u baahannahay in sharcigooda aan haysano illaa bisha July (ee sannadkan)," ayey hadalka ku dartay.

Sidoo kale waxa ay sheegeen in ballan qaadkii guddiga uusan wali suurtoobin.

"Muddo sanado ah, GMDQ waxa uu si isdaba joog ah ugu xaqiijineyey shacabka Soomaaliyeed ee daalley iyo saamileyda siyaasadda ee fara-baxsiga ah in doorasho qof iyo cod ah ay ku dhici doonto waqtigii loo qorsheeyay, inkasta oo ay muuqatay caddeymo badan oo taas liddi ku ahaa. Dabayaaqadii bishii Maajo 2020, guddoomiyaha GMDQ waxa ay si cad ugu adkeystay in GMDQ ay diyaar u yihiin in ay ku qabtaan waqtigeeda doorasho xor iyo xaalaah ah. Oggaalley badan uu ka mid yahay Machadka Heritage ayaa ka digey kuna calceliyey marar badan cawaaqib xumada ka iman karta mudo kororsi, qaylo dhaantoodana ku sheegay xiisadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara muddo kororsi sharci daro ah oo aan dastuurka waafaqsaney, laakiin dhag jalaq looma siin."