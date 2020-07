Walaac horleh oo kasoo kordhay feyraska corona

Hey'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa markii ugu horeysay qirtay inay jiraan caddeymo isa soo taraya oo muujinaya in feyraska corona uu ku faafi karo hawada.

Saraakiisha hey'addan ayaa intaa ku daray in haddii arrintaas la xaqiijiyo ay noqoneyso in wax laga badelo tallooyinka caafimaad ee haatan lagu dhaqmo.

Isniintii lasoo dhaafay ayay ahayd markii inkabadan 200 oo seynisyahano ay WHO ku eedeeyeen inay iska indha-tireyso suurtagalnimada ah in xanuunka la isku qaadsiin karo hawada.

Hey'adda ayaa ilaa iyo hadda xaqiijisay in qaabka keliya ee dadku isku qaadsiin karaan xanuunkan ay tahay in qof qaba cudurka uu qufaco ama hindishooda, taas oo keeni karta in waxyaabaha kasoo baxa ay gudaha u galaan dadka kale.