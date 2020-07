Midowga Yurub oo u hanjabay Mareykanka

Midowga Yurub ayaa sheegay inay "si adag uga jawaabi doonaan" haddii Mareykanka uu ka dhabeeyo hanjabaadii uu u jeediyay Yurub ee ahayd in uu canshuur dheeraad ah kusoo rogi doona badeecadaha ay u iib-geeyaan Mareykanka.

Inkabadan 10 sano, Mareykanka iyo Yurub ayaa isku eedeynayay in midba midka kale uu saaray canshuur dheeraad ah.

Bishii lasoo dhaafay, Mareykanka ayaa ku hanjabay in badeecadaha Yurub laga keeno ee dalkiisa la geeyo sida khamriga uu canshuur dheeraad ah saari doonaa, go'aankaas oo ka careysiiyay dalalka Yurub.

Haseyeeshee hanjabadaas waxaa ka hadlay madaxa midowga Yurub u qaabilsan arrimaha ganacsiga, Phil Hogan oo sheegay in xukuumadda Washington ay ku gacan seyrtay dedaal la doonayay in xal looga gaaro ismarinwaaga u dhaxeeya labada djhinac.

"Waxaan rabaa in aan dadka u xaqiijiyo in aan diyaar u nahay in aan si adag uga jawaabno haddii Mareykanka wixii aan fileynay aan ka weyno, taas oo la xiriirta muranka 15 sano ee lasoo dhaafay soo jiitamayay," ayuu yiri Hogan oo la hadlayay guddiga baarlamaanka Yurub u qaabilsan arrimaha ganacsiga.