Todobaatan jir u harraadan tacliinta

Waxa todobaadkan ka socday deegaannada maamul goboleedka Puntland imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe. Imtixaanaadkan ayaa dib u dhac uu sababay fayraska korona awgii u hakaday, haatan se ay ardaydu si waafaqsan talooyinka caafimaad ee kala fogaanshaha dadka ugu galayaan goobo loogu talo galay iyadoo sidoo kalena lagu dedaalayo in laga fogaado wax kasta oo sababi kar in ardayda iyo macallimiintuba halis u noqdaan cudurka.

Hadaba arin la yaable ayaa u gaar ah sannadkan oo waxa weeyi in ardayd imtixaanka u fadhiisatay uu ka mid yahay arday da'diisu todobaataneeyo sano tahay.

Cabdiraxmaan ayaa sheegay in waagii uu yaraa aanu fursad u helin waxbarashada haddana uu ku faraxsan yahay heerka uu gaadhay.

"Aradydu waa laba nooc oo qaar baa waxay u arkayeen in aan khaldanahay, qaarna waxay u arkayeen in aan saxsanahay, dadkuna aad bay ugu adkeyd oo ay i lahaayeen war ka jog, war ha aadin, war ma waalantahay iyo wax sidaa ayay i oran jireen, laakiin aradayda iyo macallimiinta waxay igu boorin jireen in aan dhagaha u taagin warkooda, waana Allee mahadii oo war ma ahane wax kale oo iga soo gaaray hadalkooda ma jiraan" ayuu yidhi.