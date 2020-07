Shirka Dhuusamareeb: Farmaajo iyo Khayre ma aqbali doonaan casuumaadda loo fidiyay?

Maamul goboleedyada ayaa sheegay in maadaama dalku aanay xilligan ka dhici karin doorasho "qof iyo cod ah" loo baahan yahay in ay dhacdo doorasho taladeedu loo dhan yahay "nooc ahaanna ku dhici karta muddo xiliyeedka harsan".

Haseyeeshee qaar kamid ah dadka darsa arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa aaminsan in dowladda federaalka ay ka qeybgeli doonta shirka wajigiisa labaad, ayna jirin wax ay ka didaan madaxda federaalka oo kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb.

"Waa suurtagal in ay ka qeybgalaan shirka Dhuusamareeb wajigiisa labaad, sababtoo ah wax weyn oo madaxda federaalka ay ka didaan shirka kama soo bixin, waxwalbana waxay ku xirnaan doonaan sida madaxweynaha Galmudug uu u xariiftamo", ayuu yiri Dr Ibraahim Faarax Bursaliid oo ka fallooda siyaasadda Soomaaliya.

Dowladda Federaalka ayaa horay madaxda maamul goboleedyada ugu casuumtay shir qorshihiisu ahaa in uu ka dhaco magaalada Muqdisho shanta bisha Luulyo, inkastoo uusan qabsoomin.

Dadka qaar se waxaa ay su'aal gelinayaa suurtagalnimada ah in dowladda federaalka ay ka qeybgasho wajiga labaad ee shirka Dhuusamareeb.

"Waxaan rajeynayaa in madaxda federaalka ay ka qeybgasho, wax fiicanna ay kasoo baxaan, balse federaalka iyo qaar kamid ah maamulada aaminaad ma dhextaalo, haddii dowladda federaalka ay ka qeybgasho wajiga labaad ee shirka Dhuusamareeb, waxaa horyaala garnaqsi laga yaabo in looga garhelo dowladda federaalka", ayuu yiri Cabdi Ismaaciil Samatar oo la hadlay BBC-da.

Wuxuu intaa raaciyay in qaar kamid ah maamul goboleedyada aanay ku qanacsaneyn qaabka ay wax u wado dowladda federaalka, haddii madaxda ay ka qeybgalaan ay horyaalaan arrimo ay kamid tahay farogelin maamulada qaar ay ku eedeeyeen.

Prof. Afyare Cilmi oo isna darsa siyaasadda Soomaaliya, waxna ka dhiga jaamacad ku taalla dalka Qatar ayaa ku doodayay inay dhinacyadaasi ay mudan yihiin in laga talageliyo hannaanka doorashada.

"Mar waliba qolada mucaaradka ah ee danta ka leh kursiga waa in ra'yigooda la helaa. Meelaha qaarkood guddiyada doorashada ayay xubno ku darsadaan, laakin anagu waxayaga way iska cusub yihiin. Marka waa in si uun loola tashado oo la yiraahdo xitaa haddii aydaan go'aanka gaareyn talada wax ka yeesha," ayuu sheegay Afyare.