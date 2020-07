Dood ka taagan dhaqaalaha la siiyo deegaano ay ku jiraan kuwa Soomalida Kenya

"Annaga markii hore waxaan dooneynay in la kordhiyo dhaqaalaha loo qoondeeyo maamul goboleedyada, balse dhibaatooyin kale ayaa yimid oo arrintaas waa ay socon weyday, haddana waxaaba la doonayaa in la dhimo wixii ay markii hore heli jireen, qorshahan cusub ee la doonayo in la melmariyo waxay hoseedi doontaa in lacag dhan 50 milyan oo doollar laga jaro deegaanada NFD,"ayuu yiri Ibraahim Cali oo ah senetarka laga soo doorto Wajeer oo BBC-da la hadlay.