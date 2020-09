Falal dembiyeedka Koonfur Afrika oo hoos u dhacay xayiraadda korona awgeed

Warbixin rasmi ah oo ay soo saartay xukuumadu ayaa muujisay in falal dembiyeedku ay dalka Koonfur Afrika hoos u dhaceen 40% saddexdii bilood ee dalku ku jiray xayiraadda.

Wasiirka booliska ayaa sheegay in noocyada falal dembiyeedka dhamaantood ay hoos u dhaceen intii u dhaxaysay Abriil iyo Juun, waxaana ka mid ah falalkaa yaraaday kufsiga iyo guryaha la gubo.

Wuxuu intaa ku daray in xeerkii lagu mamnuucay khamriga ee muranku ka dhashay intii xayiraadda ka hortagga fayraska korona uu gacan ka geystay arintaas, laakiin ay kordheen weerarrada dhaca ah ee lagu qaado dukaamada iibiya khamriga.

In ka badan 500,000 oo qof ayuu ku dhacay cudurku waxaana u dhintay 11,000 oo qof, in kasta oo tifaftiraha arimaha Afrika ee BBC-da Mary Harper, sheegtay in ay sababtu noqon karto habka baadhitaanka dalkaas oo ah mid si sax ah natiijada u soo saara.