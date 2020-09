Waa tuma gabadha weeraryahanka ah ee ku biirtay naadi wada rag ah?

Nagasato ayaa sheegtay in ujeedadeedu tahay in ay gacan ka geysato sidoo loo dhisi lahaa bulsho aan lahayn xuduud ku salaysan lab, dheddig iyo isir toona.

Markii ay Khamiistii qandaraaska saxeexday ka dib, ayay sheegtay in halganka Megan Rapinoe ugu jirto sinaantu yahay waxa ku dhiirri geliyey in ay ku talaabsato arintan ugubka ah.

Megan Rapinoe, waa gabadh ciyaartoy Maraykan ah, waxaanay sannadkan ku guulaysatay abaal marinta kubadda dahabka ah oo loogu maamuusay dedaalkii ay u gashay in dalka Maraykanku marti geliyo tartanka Koobka Adduunka ee hablaha.

Sidoo kale waa gabadh aad ugu ololaysa cadaaladda bulshada waxaanay hormuud u ahayd dedaalo lagu doonayey in mushqaayadda ciyaartoyga ragga iyo haweenkaba la simo oo ay sidaa yeelaan naadiyada kubadda cagta ee Maraykanku.

Nagasato ayaa ku nuuxnuuxsatay in go'aanka ay ugu safanayso naadiga Hayabuso Eleven ee raggu ahaa fikrad iyada ka timid, isla markaana ay ku rajo weyntahay in talaabadaasi fariin muhiima gubiso.

"Waxaan rumaysanahay in aan awoodi karo in aan muujiyo in haweenku ka mid noqon karaan naadiyaha kubadda cagta ee ragga", ayay tidhi.