Sucuudiga oo oglaaday in haweenku ciyaaraan Golf-ka

Waxa marka hore lagu waday in tartannadan la qabto horaantii Maarij ee sannadkan laakiin waxa loo baajiyey fayraska korona awgii.

Agaasimaha fulinta ee qaban qaabada tartanka Golf-ka haweenka Yurub, Alexandra Armas, ayaa tidhi "aad baanu ugu faraxsannahay in aanu taariikhda galno oo aanu ka qayb qaadano qabanqaabda tartanka Golf-ka haweenka ee Sucuudiga ka dhacaya, waxaanu sidoo kalena ugu mahadnaqaynaa in Sucuudigu in aanu qabanayn oo keliya tartankaa ee xataa ka qayb galayaan haweenka Sucuudigu iyadoo weliba sannadkani yahay sannad adag oo soo food saaray ciyaaraha Golf-ka".