Dad ku dhintay shaqaaqo dhex martay taageerayaasha madaxweynaha Kenya iyo ku xigeenkiisa

Madaxweynaha oo haatan dalka Faransiiska booqasho ku jooga iyo William Ruto ayaa khilaaf xoogani ka dhex aloosmay kaas oo sababay in saraakiil ka tirsan isbahaysiga Jubilee ee talada dalka hayaa ay ku talo bixiyaan in madaxweyne ku xigeenka laga qaado xilka ku xigeenka hogaamiyaha xisbiga.

Ruto wuxuu quudaraynayey in uu Kenyatta uga dambeeyo madaxtooyada dalka marka la gaadho 2022 hase yeeshee waxa mucaaradad adag kala hor yimi taageerayaasha Kenyatta oo ku doodayay in ololaha uu ka bilaabay dalku yahay mid aan wakhtigiisii la gaadhin maadaama 2 sannadood ka hadhsanyihiin doorashadii.

Labada nin markii ay ku guulaysteen doorashadii hore waxay ballan qaadeen inay dalka ka dawayn doonaa kala qaybsanaanta isirka ku salaysan, laakiin xukuumadda ilaa haatan waxa lagu eedeeyaa in ay uga sii dartay kala qoqobnaatii qabyaaladeed ee jirtay iyo sidoo kale musuqmaasuq ku xididaystay oo keenay in dalka laga lunsado malaayiin doolar oo ay ku jiraan 7.8 milyan oo doolar oo loogu talo galay in lagu soo iibiyo agab lagaga hortago Covid-19 oo haatan la rumaysan yahay in la xaday.