Sida biyo-xidheenka Itoobiya u maarayn karo daadadka Sudan

Daadadkii aan hore loo arag ee Sudan sannadkan ku soo rogmaday waxa ku dhintay in ka badan 100 qof, waxaana ku dhibaatoobay in ka badan 875,000 qof oo kale.

Khubarada qaarkood ayaa sheegay in hadii biyo-xidheenka Itoobiya ay dhisaysaa uu si buuxda u hawl galo, in ay yaraan doonaan daadadka Sudan khasaaraha u keenaa.

Itoobiya waxay ka bilowday dhismaha biyo-xidheenka dhanka dalkeeda ka soo bilaabma oo biyaha webiga 85% ka soo rogmadaan sannadkii 2011, waxaana sannadkan la bilaabay in biyaha lagu weeciyo oo la buuxiyo harada biyo-xidheenka.

Laakiin waxaa ka dhashay khilaaf ah walaac ay qabto Masar oo ka cabsi qabta in biyo-xidheenkaasi biyaha ay ka hesho webiga ka yareeyo.

Hase yeeshee Dr. Salmaan Maxamed oo ah khabiir Sudani ah oo ku takhusay sharciga caalamiga ah ee biyaha iyo siyaasadda, ayaa sheegay in biyo-xidheenka Aswan ee Masar muujiyey sida daadadka fatahaadaha wbiga Niil si fiican loogu xakamayn karo biyo-xidheennada.

"Dad iyo duunyo balaayiin lacag ah ayaanu ku weynay daadadka, laakiin bal eeg Masar oo aan wax khasaare ahi gaadhin sababtuna waxa weeyi in biyo-xidheenkooda weyn uu qabtay daadadkii. Anagu biyo-xidheen kaaso oo kale ah ma lihin laakiin biyo-xidheenka Itoobiya ayaa masiibadaas oo kale naga dabbaali doona" ayuu yidhi.

"Masar waxa u suurto gashay biyihii daadadka ee biyo-xidheenkeedu qabtay in ay ku waraabiso mashaariicda beeraha ee ay saxaraha ka bilowday" ayuu intaa ku daray.

Walaaca laga qabo badbaada biyo-xidheenka

Wuxu sheegay in hadii la burburiyo biyo-xidheenkaasi uu khasaare weyn gaadhsiin doono gobolka oo intiisa ugu badani ku habsan doonto magaalada Khartoum ee caasimadda Sudan oo ah halka ay ku kulmaan labada webi ee Niil.

Hase yeeshee Asmaa Cabdallah oo ahayd wasiirka arimaha dibada Sudan ee xukuumadda ku meel gaadhka ah tan iyo bishii July, ayaa iyadu waxay had iyo goor ku doodaysay in xalka qudha ee arintan lagaga gudbi karaa yahay wadahadal.

Sudan waxay doonaysaa in xal nabadeed laga gaadho si faa'iidada biyo-xidheenkaas loo helo oo aan ku koobnayn uun xakamaynta daadadka oo keli ah ee xataa dhinacyada kalena laga eego.

Dr Salmaan wuxuu qabaa in biyo-xidheenkaasi suurto gelin doono in biyo-xidheenada yaryar ee Sudan ay koranto badan soo saaraan iyo sidoo kale in ay koronto jaban ka iibsato Itoobiya.