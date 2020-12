Maasaajid la dhisay qarnigii 12 oo Daacish dumishay oo haatan dib loo dhisayo

Ka dib markii ay kooxda la baxday Dawladda Islaamku burburisay masaajidka caanka ah ee Annuuri ee ku yaal magaaalada Muusil ee Ciraaq iyo labadiisa minnaaradood, ayaa hay'adda UNESCO ballan qaaday in ay dib u dhisi doonto. Laakiin arintaasi waxa lagama maarmaan u noqday in xal loo helo dhibaatooyinka dhisme iyo kuwa farsamo ee kakan iyo sidoo kale halista soo food saaraysa nolosha shaqaalaha fulinaya hawshaas.

Madaxii hay'adda UNESCO ee Ciraaq ee sannadkii 2019, Paulo Fontani, ayaa ka mid ahaa dadkii u xusul duubayey qorshaha "dib u dhiska Muusil" waxaanau yidhi "waxaan xasuustaa markii xilkaa la ii magacaabay waagaa sidii aan ugu farxay oo waxaan is halaa tolow cidi ma kugu odhan doontaa kaalay oo naga caawi dib u dhiska magaaladii aan ku dhashay. Goobahaas taariikhiga ahi jiritaankayga ayey qaabeeyeen".

Dib u dhiska waxaa laga bilaabay in marka hore la baadho maadooyinka agabkii laga dhisay oo godad yar inta laga qodo ayaa muunado laga qaaday la baadhay. Farsamadani waxay sahlaysaa in si fiican loo fahmo dhismaha kiimikaad iyo ka fiisigis ee qalabkii lagu dhisay masaajidka markii ugu horraysay ee la dhisayey qarnigii laba iyo tobnaad. Iyo sidoo kale marxaladihii ka dambeeyey ee dayactirka lagu sameeyey kuwaas oo sahli doona in masaajidka dib loogu dhiso si aad ugu dhaw qaabkii ugu horeeyey ee masaajidka loo dhiso.