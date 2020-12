Wasiirkii maaliyadda ee Austria oo xabsiga loo taxaabay

Wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Austria ayaa lagu xukumay sideed sano oo xarig ah, kadib markii lagu helay in uu ku lug lahaa musuq ay ku kaceen shakhsiyaad sarsare.

Karl-Heinz Grasser oo la xukumay maalin kahor ayaa lagu helay wax isdaba marin iyo in uu qaatay lacag laluush ah, si uu u iibiyo kumanaan guryo ah. Maxkamad ku taala Viena ayaa sheegtay in wasiirkii hore ee maaliyadda uu laaluush ahana u helay lacag dhan 9 milyan oo Gini. Haseyeeshee waxaa uu wasiirka beeniyay in uu wax dembi ah galay.