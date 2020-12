Shiinaha oo noqon doona dalka dunida ugu hodansan 2028-ka

Xarun cilmi-baadhiseed oo magac leh ayaa sheegtay in Shiinuhu yeelan doono dhaqaalaha ugu weyn dunida marka la gaadho sannadka 2028, oo uu sidaana ku dhaafi doono Marayknka muddo shan sannadood ah ka hor intii markii hore la saadaalinayey.

Xaruntaas oo magaceeda loo soo gaabiyo CEBR xarunteeduna tahay Ingiriiska, ayaa sheegtay in safmarka korona iyo saamayntiisii dhaqaale ba u noqdeen Shiinaha sareedo lama filaan ah, waxaanay xaruntu intaa ku dartay in sidii xariifnimada lahayd ee Beijing u maaraysay saf marku ay ka dhigayso in Shiinuhu noqdo dalka wadamada dhaqaalahoodu buuran yahay ugu horeeya ee sannadka dambe uu kobci doono dhaqaalihiisu.