Naxdin iyo cadho ka dhalatay gabadh "kufsi" iyo dil loogu geystay Caabudwaaq

Ciidamada booliska ee degmada Caabudwaaq ayaa xidhay nin lagu tuhunsan yahay in uu "kufsi" iyo dil u geystay gabadh da'deeda lagu sheegay 17 jir oo "uur lahayd".

Xubno ka tirsan qoyska gabadha la dilay - oo lagu magacaabi jiray Ubax Maxamed Yaxye - ayaa warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya u sheegay in marxuumaddu ay ahayd marwo uur leh oo la qorsheynayay aqal-galkeeda.

Gabadha oo qaaxo looga diray dhulka miyiga ah ayaa markii ay soo noqon weyday loo tagay meydkeeda, iyadoo ay ka muuqdeen dhaawacyo caddeynaya in "la gowracay".

Taliyaha ciidamada booliska ee degmada Caabudwaaq, Dhamme Farxaan Xuseen Xasan, ayaa BBC-da u sheegay in ay gacanta kusoo dhigeen nin eedeysane ah oo looga shakisan yahay in uu falkaas geystay.

Hase yeeshee wuxuu sheegay in dhankooda wali aysan xaqiijin karin in dilka gabadha uu la socdo kufsi, maadaama wali aysan soo bixin natiijada baadhitaan lagu sameeyay, si loo ogaado in dilkeeda ka hor la kufsaday.