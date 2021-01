Mucaaradka oo ka falceliyay hadalkii xukuumadda ee hirgelinta doorashada

Qaar kamid ah musharixiinta Soomaaliya ayaa ka falceliyay go'aankii maanta kasoo baxay xukuumadda federaalka iyo qaar kamid ahy maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ahaa in la qabanayo doorashooyinka dalka.

Afhayeenka midowga musharrixiinta mucaaradka, Ridwaan Xirsi Maxamed, oo ah muasharrax madaxweyne ayaa BBC-da u sheegay in hadalka xukuumadda uu yahay hadal lama filaan ah.

Ridwan ayaa sheegay in saddex mar uu madaxweynaha Galmudug dalbaday in uu ka odayeeyo khilaafka la xiriira doorashada, waxayna tusaale usoo qaateen shir ay madaxweyne Qoorqoor kula yeesheen Garowe oo ay sheegeen in halkii ay ka warsugayeen madaxweynaha Galmudug ay ka war heleen hadalka xukuumadda maanta kasoo yeeray.