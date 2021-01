Booliska Netherland oo xiray nin aad dunida looga baadigoobayay

Booliska dalka Netherlands ayaa garoonka dalkaas ku xiray nin lagu eedeeyay in uu yahay mid kamid ah ragga ugu waaweyn dunida, gaar qaaradda Aasiya ee ka ganacsada daroogada ama maandooriyaha, kaas oo dowladda Australia horay ugu u jartay waran lagu soo xirayo.

Tse Chi Lop oo asalkiisu yahay Shiine balse heysta dhalashada dalka Canada ayaa la sheegay in uu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa daraagiska, taas oo qiimaha ay kaga hawlgasho suuqyada Aasiya lagu sheegay 70 bilyan oo doollar.

Ninkan ayaa lagu sheegaa in uu yahay mid kamid ah ragga baxsadka ah ee ay ku raad joogeen booliska caalamiga ee Interpol, waxaana lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Schiphol ee magaalada Amsterdam.

Dowladda Australia ayaa dalban doontaa in loo soo gacangeliyo ninkan, waxaana booliska dalkaas ee AFP ay rumeysan yihiin in shirkadda uu madaxda ka yahay ee lagu magacaabo Sam Gor Syndicate ay mas'uul ka tahay boqolkiiba 70 daroogada lasoo geliyo dalkaas.

Booliska dalka Australia ayaa la sheegay in mudda bila ahba ay ku raad joogeen Mr Tse kahor inta aysan xirin booliska Netherlands, xilligaas oo uu kusii jeeday dalka Canada.

War qoraal ah oo ay soo saareen booliska dalkaas ayaanan lagu sheegin magaciisa balse waxay xuseen in warqad lagu soo xirayo loo jaray sanadkii 2019-ka, tallaabada ay qaadeen booliska Netherland ay tahay mid ay kula shaqeynayaan booliska caalamiga ah ee Interpol.

Warbixin ay wakaaladda wararka ee reuters ka qortay ninka hadda la qabtay sanadkii 2019-ka ayay ku sheegtay in uu yahay ninka loogu dondoonista badan yahay caalamka.

Reuters oo soo xiganeysa ilo dhanka Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dakhliga ninkan soo galay sanadkii 2018-ka uu gaaray ilaa 17 bilyan oo doollar.

Tse ChiLop ayaa la sheegay in uu yahay nin aan waxbadan laga ogeyn sida El Chapo oo caan ka ahaa dunida. Sanadihii dambe waxaa lagu soo warramayaa in uu ku noolaa Macau, Hong Kong iyo Taiwan. Sagaashameeyadii waxaa lagu xiray dalka Mareykanka kadib markii lagu helay dembi ah in uu ka ganacsado daroogada, waxaana uu xabsiga ku jiray sagaal sano.