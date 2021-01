Haweeney "hooyadeed oo meyd ah 10 sano ku heysay qaboojiye"

Qaar kamid ah warbaahinta dalkaas ayaa soo wariyay in Yumi oo ay da'deedu tahay 48 sano jir mar wax laga weydiiyay sababta intaas oo dhan ay meydka hooyadeed ugu heysay qaboojiyaha ayaa waxay sheegtay in sababta ay tahay "in aysan dooneyn inay hooyadeed ka tagto" halkii ay ku wada noolaayeen oo ah gur ku yaalla caasimadda dalkaas ee Tokyo.