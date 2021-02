Qaramada Midoobay oo ka dayrinaysa macaluul soo food saartay caruurta Yemen

Xigashada Sawirka, EPA Qoraalka sawirka, .

Wargeysyada ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa saaka boggagooga hore ku daabaca warar tibaaxaya in kumanaan caruura oo Yemeniyiin ah ay soo food saartay macaluul ba'ani.

Wargayska The Independent ayaa warbixin uu weriyahooda Bariga Dhexe uga soo waramaa soo diray ciwaan uga dhigay "Afar boqol oo kun oo caruur ah ayaa Yemen macaluul darteed geeri qarka u saaran".

Warbixintu waxay tibaaxaysaa in Qaramada Midoobay sheegtay in ku dhawaad nus malyuun caruur ah oo shan jir ka yari ay gaajo ugu dhiman doonaan Yemen hadii aan gargaar deg deg ah la helin. Waxaanay intaa ku dartay in boqolkiiba konton caruurta shan jirka ka yar ee dalkaas oo dhan ay sidoo kale haysato nafaqo darro ba'ani.

Warbixintu waxa kale oo ay farta ku fiiqday in ay suurto gal tahay in afar boqol oo kun oo caruur ahi ay haysato nafaqo darro ba'ani, taas oo macnaheedu yahay in ay geeri qarka u saaran yihiin hadii aan si deg deg ah loo daweyn, tiradaas oo 22% ka badan haatan intii ay ahayd sannadkii 2020.

Wageysku waxa kale oo uu sheegay in colaadda taagan, safmarka korona iyo is beedelka cimiladu ay keeneen in Yemen sii baa'ado. Waxaana haatan dadka ku nool dalkaas oo tiradoodu ku dhawdahay 30 milyan oo qof 80% ka mid ah noloshoodu haatan toos ugu xidhan tahay gargaarka aadamenimo.

Waxaanu intaa ku daray in wadahadallada nabadda ee u dhexeeya xukuumadda Sucuudigu taageero iyo falaagada Xuutiyiinta ee ay Iran taageertaa hakadeen, iyada oo sannadkii todobaad haatan ay gashay colaadda Yemen.

Xigashada Sawirka, EPA Qoraalka sawirka, .

Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in hooyooyinku ay sidoo kale iyagana dhibaato weyni ka gaadhay colaadda jirta, waxaanay ku qiyaastay 1.2 milyan oo haween uur le ah in ay qudhooda nafaqo darro ba'ani sannadkan soo food saartay.

"Yemen waxay haatan ka mid tahay dalalka ugu xun ee caruuri ku noolaan karto dunida" ayay tidhi Qaramada Midoobay.

Yemen waxaa ragaadiyay dagaal soo jiitamayay tan iyo sanadkii 2015, markaas oo isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ee dalalka Carabta ay bilaabeen howlgal militari oo lagula dagaallamayo Xuutiyiinta laguna soo celinayo xukunka Madaxweyne Abdrabbuh Mansour Hadi.

Dagaalka oo ay ku dhinteen in ka badan 110,000; wuxuu horseeday musiibadii bani'aadannimo ee ugu darneyd dunida, iyadoo malaayiin qof ay qarka u fuuleen macluul; dalkana wuxuu u nugleeyay xanuunka safmarka ah ee Covid-19.

Qalabkan kuma ciyaari kartid maqalka iyo muuqaalka Qoraalka Codka, Makhaayad ay leeyihiin qaxootiga Yemen

Dowladda Mareykanka ayaa qorsheyneysa in fallaagada Xuutiyiinta ee dalka Yemen ay u aqoonsato argagixiso.

Waxaa jiray digniino ah in haddii dowladda Mareykanka ay qaado tallaabadaas ay dhibaato u keeneyso gargaarka bani'aadanimo ee la siiyo dadka ku sugan Yemen oo ay aafeeyeen dagaalo sokeeye.

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Mike Pompeo oo haatan wakhtigiisu uu sii dhamaanayo waxaa uu sheegay in ujeedada tallaabadan ay tahay in lagu la xisaabatamo Xuutiyiinta oo uu sheegay inay geysteen weeraro ka baxsan dalka Yemen, kuwaas oo uu sheegay inay ku waxyeeleyeen dad rayid ah iyo maraakiib.

Qaar kamid ah hey'adaha gargaarka ee dalka Yemen waxay sheegeen inay ku qasaban yihiin inay joojiyaan gargaar ban'iaadanimo oo ay sheegeen inay ka wadaan goobo ay dadku macluul ugu dhimanayaan.

Afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay waxaa uu sheegay inay iska caddahay in saameyn ba'an oo dhanka ban'aadanimada iyo mid siyaasadeed ba ay ka dhalan doonta go'aanka Mareykanka.

Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, .

Sidookale madaxweynaha hey'adda IRC waxaa uu go'aanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ku tilmaamay "mid siyaasadeysan".

Hogaamiyaha Xuutiyiinta ayaa maamulka madaxweyne Trump oo muddo xileedkiisu uu ku egyahay 20-ka bishan Janaayo ku tilmaamay "kuwa argagixiso".

Dalka Yemen ayaa tan iyo sanadkii 2015-ka, waxaa ka taagnaa dagaallo sokeeye kadib markii fallaagada Xuutiyiinta ay weerareen inta badan galbeedka dalkaas, waxaana taas ay keentay in isbaheysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ay dalkaas ku qaadaan duulaan ka dhan ah kooxdaas oo ay doonayeen in ay awoodda markale dib ugu soo celiyaan dowladda madaxweyne Cabdrabbuh Mansuur Haadi.

Xulafada Sacuudiga ayaa mudadaas saanad ciidan ka helayay dalalka Britain, Mareykanka iyo Faransiiska, halka Iran ay beenisay in hub iyo tababaro ay siiso Xuutiyiinta.