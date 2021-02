Koonfur Afrika oo xuduudeeda furaysa halistii safmarka oon hoos u dhicin

Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ay Isniinta dib u furi doono 20 goobood oo ku yaal xadka ay la leedahay dalalka jaarka ah oo bishii hore loo xidhay si looga hor tago fiditaanka fayraska korona.

Maxay tidhi xukuumadda Koonfur Afrika?

Sabtidii ayaa xukuumaddu shaacisay in xadka dalku la leeyahay wadamada Zimbabwe, Botswana, Mozambique, Namibia, Lesotho iyo Eswatini la furi doono.

"In dadka ka soo gudbaya xuduudda dalkeena si feejigan loo maareeyaa waxay qayb ka tahay qorshaha xakamaynta iyo yaraynta halista fiditaanka cudurka Covid-19" ayuu yidhi wasiirka arimaha gudaha, Aaron Motsoaledi.

Laakiin wasiirku wuxuu digniin ku sheegay in dhamaan dadka doonaya in ay xadka ka tallaabaan ay sitaan caddayn muujinaysa in muddo gaaban ka hor laga baadhay cudurka oo aanay qabin.