Sideen u xirtaa maaskaraha wejiga, xanuunka koronase ma iga ilaalin karaa?

Weji xirashada, af daboolka ama labadaba?

Tallooyinka kale waxa ka mid ah:

Arrintan ayay hey'adda caafimaadka adduunka ee WHO sheegtay in marka qofka uu qufaco ama uu hindishooda ay jirkiisa haddii ay ahaan lahayd sanka ama afka ay kasoo baxaan dheecaan, kuwaas oo laga yaabo inay sitaan xanuunka.

kulligeen waxaan taabanaa wajiyadeenna si isdaba joog ah. Daraasad indho indhayn ah oo ay sameeyeen arday caafimaadka ka barata dalka Australia sanadka markuu ahaa 2015 ayaa lagu ogaaday in iyagu xitaa baaritaanka sameynayay awoodi waayeen in aysan taabanin wajiyadooda.

Waxaa inta badan laga filaa ardayda caafimaadka in ay ka taxadaraan halista cudurradda marka loo barbardhigo dadka aan baranin caafimaadka, laakiin waxaa dhacday in ay wajiyadooda taabteen ugu yaraan 23 jeer saacaddiiba, taasoo ay ka mid ahayd taabasho joogta ah oo afka, sanka iyo indhaha ah.

Laamaha caafimaadka adduunka iyo xirfadlayaasha, oo ay ku jirto Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) waxey sheegeen in "taabashada wejiga" ay tahay mid halis ah. Talada ku saabsan caabuqa Covid-19 caadiyan waxey carrabka ku adkeyneysaa muhiimadda ay leedahay in aan gacmaheena ilaalinno, in ka badan inta aan ka ilaalineyno wasakhda.