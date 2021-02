Kuuriyada Koonfureed: Ciidamo loo haysto inay il-duufeen arrin xasaasi ah

Ninka ayaa la sheegay in uu dabaal kaga soo gudbay badda, dharkii uu xirnaa ayaa qoyanaa, wuxuu soo lugeeyay ilaa 5 kiiloomiitar, muddo saddex saacadood ah ayay ku qaadatay in uu soo gaaro xadka sida weyn loo ilaaliyo ka hor inta aysan arkin ciidamada kadib markii sagaalaad uu kasoo muuqday kameerooyinka qarsoon ee ku rakiban xudduudda Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed.

Ma kala cadda sababta ninkaas ku khasabtay in uu gaaro go'aan ah in uu kasoo tallaabo xudduudda halista ah.

Maxaa dhacay intii uu lugeynayay ninka?

Wararka ka imaanaya Kuuriyada Koonfureed waxay sheegayaan in madaxda ciidamada ay qirteen in khalaadaad ay dhaceen 16-kii bishan Febraayo balse wax faahfaahin kama aysan bixin waxa uu ahaa ninkaas.

Militariga ayaa qabtay abbaare 7:27 wakhtiga dalkaas, wuxuu u sheegay in uu ka cabsanayo in militeriga ay dib ugu celiyaan Kuuriyada Waqooyi.

Muxuu ahaa khaladaadka amniga ah ee dhacay?

Kameerooyinka qarsoon ee ammaanka ayaa dhowr jeer qabtay ninka, waxaana soo baxay digniinta ah in qof uu kasoo tallaabay xadka, markaas wax tallaabo ah ma aysan qaadin ciidamada.

Sarkaali ka tirsan ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in sarkaalkii u qaabilsanaa qalabka dusha kala socda amniga uu ku howlanaa hagaajintiisa maadama loo maleynayay in uu ciladeysnaa.

Ciidamada waxay sidoo kale sheegeen in ninka uu dabbaal kaga soo gudbay xeebaha ayna caawiyeen mowjadaha badda.

Ilo wareedyo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Yonhap in ninka uu isagu go'aansaday in uu soo baxsado isla markaana aysan jirin wax caddeyn ah oo ku aadan in uu basaas ahaa.