Madaxweynihii hore ee Ireland: Khalad weyn ayaa iga dhacay markii aan ka hadlay arinta amiirad Ladiifa

Gabadha uu dhalay ninka xukukuma Dubia, oo isku dayday in ay dalka ka baxsato sannadkkii 2018, ayey Mary Robinson hore ugu tilmaantay "inan yar oo dhib badan".

Laakiin bishan horaanteedii, ayaa Robinson oo ahaan jirtay ergayga Qaramada Midoobay ee xuquuqda aadanuhu BBC-da u sheegay in "si xun u marin habaabiyeen" qoyska amiiraddu.

Qoyska boqortooyada ee Dubai ayaa ku marti qaaday in ay la kulanto Ladiifa 2018.

Waxay Robinson ku sheegtay waraysigaa ay siisay telefishanka RTE in "wey i damaqdaa marka aan xasuusto ba inaan qalad weyn arintaa ka galay".

"Qalado hore way iga dhaceen laakiin kaas ayaa ahaa kii ugu weynaa. Waxaan rajaynayaa in aanan arintaas oo kale dib u fali doonin. Caadifaddaa I qaaday oo maskaxda kamaan shaqaysiin oo waxaan is lahaa qof aad saaxiibtihiin wax tar, waan gafay". Ayay tidhi.