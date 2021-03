Khilaafkii Turkiga iyo France: Wadahadal muuqaal ah oo dhex maray Erdogan iyo Macron

Madaxweynaha Turkiga, Racep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron in wadashaqeyn dhex marta labadooda waddan ay yeelan karto "saameyn aad u weyn" maadaama dalalkan ka wada tirsan isbahaysiga NATO ay hadda isku dayayaan in ay dib u hagaajiyaan xiriirkooda xumaaday sanadkii lasoo dhaafay.

Bayaan uu madaxweyne Erdogan soo saaray Talaadadii ayuu ku sheegay in uu Mr Macron ku wacay muuqaal, ayna ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in la wanaajiyo xiriirkooda diblomaasiyadeed.

Waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadka 2021-ka uu noqday mid ku asteysan heshiiska ay xukuumadda Ankara ku oggolaatay in ay dib usoo nooleyso cilaaqaadka Turkiga iyo Faransiiska, isagoo intaasna ku daray in labada waddan ay hadda leeyihiin "wadashaqeyn dhab ah, rajo fiicanna leh".