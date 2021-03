Cilmi-baadhis Koongo laga wado oo dhalisay rajo ah in HIV la dawayn karo

Saynisyahanno ayaa sheegay in ay rajo dawo loogu heli karo HIV ay abuurtay arinta la ogaaday ee ah in dad badan oo jidhkoodu si dabiici ah u xakameeyo fayraska HIV ay jiraan.

Daraasaddan ayaa lagu ogaaday in 4% dadka qaba fayraska HIV ee ku nool Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo, jidhkoodu awood u leeyahay inuu xakameeyo fayraska.

Sida caadiga ah in ka yar 1% dadka qaba fayraska HIV ayaa jidhkoodu sidaa u xakamayn karaa fayraska.

Cilmi-baadheyaasha ayaa sheegay in rintani noqon karto bilowga cilmi-baadhis dheeraad ah oo lagu heli karo talaal ama dawo cusub oo lagu la tacaali karo fayraskan keena Aids-ka.

" Taa macanaheedu waxa weeyi in cudurkani yahay mid la dawayn karo" ayay tidhi.

Kooxda cilmi-baadhista wada waxa ku jira saynisyahanno ka socda shirkadda dawooyinka samaysa ee Abbott, Jaamacadda Protestante au Congo, jaamacadda Johns Hopkins, US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, iyo jaamacadda Missouri - Kansas City.