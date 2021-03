Qalalaasaha Tigray: ""Waxaa nalagu qasbay inaan kufsanno xubno qoyskeenna ka tirsan"

14 Daqiiqadood ka hor

Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in lala xisaabtami doono askarta geysatay tacaddiyada

In ka badan 500 oo kiisas kufsi ah ayaa laga soo sheegay shan xarun caafimaad oo ku taalla gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, oo ka digtay in laga yaabo in tirada saxda ah ay aad uga badan tahay intaas sababo la xiriira inay dadku ka baqayaan takoor iyo iyadoo aysan jirin adeegyo caafimaad.