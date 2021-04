Quwadaha caalamka oo cambaareeyey "xad gudubka xuquuqda aadanaha" ee ka dhacay gobolka Tigray

Dalalka hodanka ah ee ugu dhaqaalaha roon dunida ee ururka ay ku midaysanyihiin magiiisa loo soo gaabiyo G7 ayaa sheegay in ay "aad uga walaacsan yihiin" wararka tibaaxaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay gobolka colaaddu ka taagan tahay ee Tigray ee dalka Itoobiya.

Dalalkaas oo ay ku jiraan Ingiriiska, Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa ku baaqay in la baadho dembiyada la soo wariyey oo cidda masuuliyadooda lehna lala xisaabtamo.

Waxay sidoo kale ku tirtirsiyeen Eritrea in ay ciidamadeeda ka garab dagaalamaya ciidamada Itoobiya ay kala baxdo gobolka Tigray.

Barnaamijka baadhitaannada BBC ee Africa Eye ayaa sidoo kale helay caddaymo tibaaxaya in milatariga Itoobiya ku kacay xasuuq lagu dilay ugu yaraan 15 rag ah.

Eritrea way ku gacan saydhay eedahaas, halka ra'isal wasaaraha Itoobiya hore u beeniyey in rayid lagu laayey gobolkaas.

Dagaalka ayaa bilowday bishii Noofember markii ururka (TPLF) qabsadeen saldhig milatari oo ku yaal gobolkaas. Ra'isal Wasaare Abiy Ahmed ayaa kolkaa amar ku bixiyey in la qaado hawl gal milatari oo ka dhan ah ururkaas.

Boqollaal rayid ah ayaa lagu dilay tobnaan kun oo kalena way qaxeen tan iyo intii uu dagaalku bilowday. Xoogagga Tigray ayaa sidoo kale lagu eedeeyay tacaddiyo xuquuqda aadanaha ah.

Warbixintu waxay intaa ku dartay "waa ma huraan in la helo baadhitaan hufan oo madax banaan oo aa dhanna u xaglinayn oo lagu sameeyo dembiyadaa la sheegay in ay dhaceen ciddii ka masuul ahayd gabood falladaa xuquuqda aadanaha lidka ku ahna waa in lala xisaabtamaa" .