Shan arrimood oo ku saabsan masaajidka fanaanka caanka ah ee funaanaddiisa lagu sawiray

42 Daqiiqadood ka hor

Culimada masaajidka waxay dhawaan sheegeen in aysan ogoleyn in sawirka masaajidka lagu xardho funaanad laga yaabo inay ku dambeyso baararka.

Ninka dharka naqshadeeya oo lagu magacaabo Zeddi Loki wuxuu sheegay in sawirka uu uga dan lahaa in muuqaalka magaalada Lamu uu dunida u bandhigo.

Waxaa masaajidka ku xardhan qoraallo muujinayo in masaajidka uu jiray tan iyo 1837, wuxuuna kamid yahay xarumaha ugu da'da weyn ee lagu barto diinta Islaamka ee bariga Afrika.

Abu Bakar Badawi oo ah xoghayaha guud ee masaajidka Riyaadh ayaa sheegay in dad badan ay ka caroodeen tallaabada uu qaaday ninkan dharka naqshadeeya.

Wuxuu sheegay in dadka qaar ay u maleeyeen in maamulka masaajidka uu wax ka ogaa in funaanadda loo naqshadeeyay fanaanka uu kasoo muuqdo sawirka masaajidka.