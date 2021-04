Maxkamad Hindiya ku taalla oo xukmisay in haweeneyda Muslimadda ah ay furi karto ninkeeda

8 Daqiiqadood ka hor

Maxkamadda ayaa oggolaatay inay sax tahay in haweenka Muslimiinta ah ay xaq u leeyihiin inay furaan nimankooda iyadoo la marayo shareecada Islaamka.

Tani waxay ka dhigan tahay in marka laga soo tago sharciga Hindiya, ay haatan haweenka Muslimiinta ah u bannaan yihiin afar arrimood oo ay shareecada u oggolaatay.

Waa muhiim in la ogaado jawaabaha afartan su'aalood si loo fahmo muhiimadda iyo saameynta uu go'aankan u leeyahay nolosha haweenka iyo ragga Muslimiinta ah.

Maxaa loo dhegeystay kiiska?

Dalka Hindiya, sida uu qabo 'Sharciga Laalidda Guurka Muslimiinta 1939', waxaa jira ikhtiyaar ah in la aado maxkamad qoys si ay haweeneyda isaga furto ninkeeda iyadoo adeegsaneysa sagaal kiis.

Kiisaskaas waxaa ku jira dhaqan xun oo uu ninku leeyahay, inuusan biil siin muddo labo sano ah, inuusan guri geysan muddo saddex sano, in la waayo muddo afar sano ah, inuu tabar la'aan noqdo, IWM.

Shajanna M., oo ka tirsan Isutagga Haweenka Qareennada Kerala, ayaa BBC-da u sheegtay, "Maxkamadda way ku dhibbanaayeen haweenka Muslimiinta ah, mararka qaar kiisasku waxay qaadanayaan toban sano, kharash ayaa ku baxaya, waqti ayaa sidoo kale ku baxaya caddeymo badan ayaana loo baahan yahay si loo xaqiijiyo dhaqanka ninka. "

Shaista Rafat, oo xubin ka ah Guddiga Dhexe ee Talobixinta Jamaat-e-Islami Hind, oo ah urur Islaami ah, ayaa sidoo kale rumeysan in ikhtiyaarka koowaad ee haweenka Muslimiinta uu yahay in lagu furo qaab Islaami ah, intii ay mari lahaayeen hannaan sharci waqtigiisu dheer yahay oo jahwareer ah.

Waa maxay go'aanka maxkamadda?

Kaddib dhegeysiga, Maxkamadda Sare ee Kerala ayaa caddeysay in marka laga soo tago sharciga Hindiya, ay haweenka Muslimiinta ah sidoo kale raggooda iska furi karaan iyaga oo maraya Shaceerada Islaamka.

Mid ka mid ah ujeeddooyinka arrintan waa in lagu yareeyo cadaadiska kiisaska badan ee yaalla maxkamadda qoyska, ujeeddada kalena waa in la hubiyo in haweenka Muslimiinta ah ay xaq u leeyihiin inay nimankooda iska furaan.