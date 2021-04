Midowga Afrika oo ka arrinsanaya khilaafka ka dhashay muddo kororsiga Farmaajo

Bayaan ay IGAD soo saartay shalay ayay dhankooda ku baaqaeen in hoggaamiyayaasha Soomaalida ay dib ugu soo laabtaan miiska wada-xaajoodyada, balse laguma xusin bayaanka in wadaxaajoodyada lagu saleeyo heshiiskii 17-kii September.

Arrintan waxaa ka biya diiday qaar ka mid ah madaxda Soomaalida oo uu ka mid yahay gudgoomiye ku xigeenka Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Bukhaari oo sheegay In IGAD aanay la safnayn beesha caalamka oo markasta hoosta ka xariiqda in heshiiska 17 Sebtembar uu yahay waddada keliya ee lagu gaari karo doorashooyin dalka ka qabsooma .

Balse afhayeenka IGAD Nuur Maxamuud Sheekh oo BBC-da la hadlay ayaa tuhunkaasi meesha ka saaray isaga oo sheegay in IGAD ay taageersan tahay mowqifka Midowga Afrika ee ah in doorashada lagu saleeyo heshiiskii 17-kii september.

"IGAD waxay taageersan tahay qorshaha Midowga Afrika ee ah in dhammaan dhinacyada ay khuseyso ay wada xaajoodyada dib ugu soo laabtaan, taas oo dardar gelineysa in la qabto doorasho waqtigeedii ku dhacday isla markaana ah xaq iyo xor laguna saleeyay heshiiskii 17 September, sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waa inay ka wada xaajoodaan dhammaan arrimaha taagan ayna gaaraan heshiis iyadoo la eego danta dadka Soomaaliyeed,"

Afhayeenka oo aan sidoo kale waydiinnay su'aal ahayd in IGAD ay taageersan tahay muddo kordhinta ay Golaha Shacabka u sameeyeen madaxwaynaha iyo in kale ayaa sheegay in arrintaasi ay Soomaalida u taallo.