Ragga iyo Haweenka Booliska Kenya oo laga mamnuucayo in ay xidhiidh caashaq yeeshaan

30 Daqiiqadood ka hor

Kenya ayaa qorshaynaysa in ay mamnuucdo in xidhiidh caashaq iyo guur ahi dhex maro ragga iyo dumarka booliska ah.

Tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in lagu yareeyo xadiga falal dambiyeedyada ka dhasha xidhiidhka caashaq ee askarta booliska dhexdooda.

Wasiirku wuxuu intaa ku daray in marka hore amarkan loo gudbin doono golaha nabad gelyada qaranka Kenya ee kor joogteeya ciidamada nabad gelyadu si uu u ansixiyo.

Waxaanu isaga oo hadalkiisa sii wata sheegay in dhanka milatariga xidhiidhka noocan ah hore looga mamnuucay in ay is guursadaan askarta kala darajada sareeyaa.