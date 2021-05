Waa sidee guriga uu ku noolyahay Ra'isul Wasaaraha Hindiya Mr. Modi?

13 Daqiiqadood ka hor

Dhisamahan waxaa doortay Ra'isulwasaarihii hore ee Hindiya Rajiv Gandhi sanadkii 1984, waxaana la doonayay in laga dhigo guri kumeel gaar ah, wixii xilliggaas ka dambeeyay wuxuu noqday guri ay degaan Ra'iisul wasaarayaasha Hindiya.

Maxaan ka ognahay guriga lagu wado in uu guuro?

Dowladda Hindiya waxay bilowday mashaaric waaweyn ay ku dhiseyso xarun baarlamaan oo cusub, guryo ay degi doonaan madaxweyne ku xigeenka iyo Ra'iisul Wasaaraha, waxaana lagu wadaa in mashruucaas uu ku baxo $2.7 balyan oo doolar.

Muxuu u doonaya in uu guuro guryo cusub?

Mas'uuliyiinta waxay sheegayaan in guriga hadda uu degan yahay Ra'iisul Wasaaraha uu ku yaallo meel aanan ku habooneyn oo amnigeedu aanan wanaagsaneyn isla markaana loo baahan yahay in la helo dhismo wanaagsan oo raaxo ah, oo ay fududatahay in la dhowro.