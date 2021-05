Shan arrimood ood u baahan tahay inaad ka ogaato doorashada Somaliland ee berrito

58 Daqiiqadood ka hor

Dadweyanaha Somaliland ayaa berri u dareeraya goobaha codeynta si usoo doortaan musharraxiinta deegaanadooda matalaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa sheegay in dhammaan agabkii doorashada la geeyay goobaha codbixinta, halkaas oo lagu wado in maalinta berri ah ay dadka codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiillada.

Madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale kale dadweynaha ka codsaday in si nabad leh ay u codeeyaan, wuxuuna dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in si maskax ay ku jirto ay tahay in loo xalliyo haddii ay soo baxaan wax khilaaf ah oo ku aaddan natiijooyiinka ka soo bixi doona doorashada.